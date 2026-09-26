Pronóstico del tiempo: se terminó la alerta por viento Zonda, pero siguen las temperaturas altas

Los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

El domingo 27 continuará el tiempo cálido, con una máxima de 28 °C y una mínima de 16 °C. Habrá algo de nubosidad y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, aunque podría llegar al 10% durante la tarde. Los vientos se mantendrán suaves, entre 7 y 12 km/h.

El tiempo cambia en el inicio de la semana

Para el inicio de semana, se esperan lluvias en Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El lunes 28 llegará un cambio marcado en las condiciones meteorológicas. La máxima bajará a 23 °C, mientras que la mínima será de 16 °C.

Durante la jornada se esperan lluvias o tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Además, el viento aumentará durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El martes 29 se consolidará el descenso de temperatura, con una máxima de apenas 20 °C y una mínima de 12 °C.

El cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%. Los vientos del sudeste serán moderados, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

El saldo que dejó el Zonda en Mendoza

Los últimos días de la semana que termina estuvieron marcados en Mendoza con un fuerte viento Zonda, pero la alerta meteorológica ya terminó.

El episodio de viento Zonda que afectó a Mendoza durante los últimos días dejó cerca de 200 intervenciones de Defensa Civil en distintos departamentos, además de temperaturas extremas, ráfagas intensas y niveles muy bajos de humedad.

Lavalle registró la temperatura más alta de la provincia, con 36 °C, mientras que en Malargüe se midió la ráfaga más fuerte, de 70 km/h. En San Martín, en tanto, la humedad descendió hasta el 1%.

La situación también provocó la suspensión de las clases durante los turnos vespertino y nocturno debido al riesgo ambiental y a la presencia de polvo en el aire.

Según los reportes consolidados de Defensa Civil, entre las principales consecuencias se contabilizaron al menos 44 incendios y 77 árboles caídos, además de ramas y postes derribados, cables dañados y voladuras de techos.

Tupungato fue el departamento que concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 52. También se registraron contingencias en Guaymallén, Lavalle, Las Heras, Tunuyán, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Maipú, Godoy Cruz, Rivadavia, Malargüe, San Martín y Luján de Cuyo.