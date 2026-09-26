Después de 3 días con alertas amarilla y naranja por viento Zonda en toda la provincia, el pronóstico del tiempo anticipó que vienen días de calor con máximas de 27º y 28ºC. El fin de semana se esperan temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo: se terminó la alerta por viento Zonda, pero siguen las temperaturas altas
Después de 3 días con alertas amarilla y naranja en toda la provincia, el pronóstico del tiempo anticipó días de calor con máximas de 27º y 28ºC
El cambio llegará el lunes, cuando la temperatura comenzará a descender y aumentará el viento fresco, con ráfagas de hasta 50 km/h y probabilidad de lluvias o tormentas aisladas. El martes continuará el descenso, con una máxima prevista de 20 °C.
Un sábado con calor y algunas nubes
Este sábado la temperatura se presentará agradable, con una máxima de 28 °C y una mínima de 12 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada y no hay probabilidad de lluvias.
Los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.
El domingo 27 continuará el tiempo cálido, con una máxima de 28 °C y una mínima de 16 °C. Habrá algo de nubosidad y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, aunque podría llegar al 10% durante la tarde. Los vientos se mantendrán suaves, entre 7 y 12 km/h.
El tiempo cambia en el inicio de la semana
El lunes 28 llegará un cambio marcado en las condiciones meteorológicas. La máxima bajará a 23 °C, mientras que la mínima será de 16 °C.
Durante la jornada se esperan lluvias o tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Además, el viento aumentará durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
El martes 29 se consolidará el descenso de temperatura, con una máxima de apenas 20 °C y una mínima de 12 °C.
El cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%. Los vientos del sudeste serán moderados, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.
El saldo que dejó el Zonda en Mendoza
El episodio de viento Zonda que afectó a Mendoza durante los últimos días dejó cerca de 200 intervenciones de Defensa Civil en distintos departamentos, además de temperaturas extremas, ráfagas intensas y niveles muy bajos de humedad.
Lavalle registró la temperatura más alta de la provincia, con 36 °C, mientras que en Malargüe se midió la ráfaga más fuerte, de 70 km/h. En San Martín, en tanto, la humedad descendió hasta el 1%.
La situación también provocó la suspensión de las clases durante los turnos vespertino y nocturno debido al riesgo ambiental y a la presencia de polvo en el aire.
Según los reportes consolidados de Defensa Civil, entre las principales consecuencias se contabilizaron al menos 44 incendios y 77 árboles caídos, además de ramas y postes derribados, cables dañados y voladuras de techos.
Tupungato fue el departamento que concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 52. También se registraron contingencias en Guaymallén, Lavalle, Las Heras, Tunuyán, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Maipú, Godoy Cruz, Rivadavia, Malargüe, San Martín y Luján de Cuyo.
En pocas palabras
- Fin de la alerta: se suspende la alerta por viento Zonda, pero persisten las altas temperaturas con máximas de 28°C.
- Cambio de tiempo: el lunes se esperan lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con un descenso de temperatura el martes.
- Balance Zonda: el evento dejó 200 intervenciones de Defensa Civil, 44 incendios y 77 árboles caídos en la provincia.