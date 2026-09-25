El viento Zonda dejó una extensa lista de daños en Mendoza. Según el parte difundido por Defensa Civil, entre el jueves 24 de septiembre y las 6.30 de este viernes 25 se registraron 77 árboles caídos, 41 incendios de campo y 3 incendios de viviendas en distintos puntos de la provincia.
El viento Zonda dejó 44 incendios y 77 árboles caídos en Mendoza: Tupungato concentró más reportes
Defensa Civil informó 193 novedades entre el jueves y la mañana de este viernes. Se registraron ramas y postes caídos, cables dañados y voladuras de techos
El departamento con más reportes fue Tupungato, con 52. Allí se informaron 30 ramas y 15 árboles caídos, además de 3 postes derribados, 3 incendios de campo y la voladura de un techo.
Le siguió Lavalle, con 22 novedades: 9 incendios de campo, 8 postes y 3 árboles caídos, y 2 incendios de viviendas. Las Heras y Tunuyán registraron 16 reportes cada uno. En Las Heras hubo 6 incendios de campo, mientras que en Tunuyán cayeron 13 árboles.
Los daños informados en cada departamento
Defensa Civil detalló los siguientes totales:
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Tupungato: 52 novedades.
Lavalle: 22.
Las Heras y Tunuyán: 16 cada uno.
Guaymallén y General Alvear: 14 cada uno.
San Rafael: 13.
San Carlos: 12.
Maipú: 10.
Godoy Cruz: 7.
Rivadavia: 5.
Malargüe: 4.
San Martín: 2.
Luján de Cuyo: 1.
En el conjunto de los departamentos, el desglose también incluye 34 ramas caídas, 22 postes derribados, 6 voladuras de techos y 5 cables caídos. Los incendios de viviendas fueron reportados en Guaymallén y Lavalle.
El parte provincial consigna 193 novedades ingresadas a la base COR, informadas por las defensas civiles municipales. No obstante, la suma de los totales departamentales publicados da 188. El informe no explica esa diferencia de cinco casos.
La Dirección Provincial de Defensa Civil indicó que mantiene el monitoreo de la situación meteorológica.
En pocas palabras
- Zonda dejó daños: se registraron 77 árboles caídos, 41 incendios de campo y 3 de viviendas en Mendoza.
- Tupungato, el más afectado: concentró 52 novedades, incluyendo árboles y postes caídos, además de incendios.
- Variedad de incidentes: se reportaron ramas caídas, voladuras de techos y cables dañados en diversos departamentos.