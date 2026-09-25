El viento Zonda dejó 44 incendios y 77 árboles caídos en Mendoza: Tupungato concentró más reportes

Los daños informados en cada departamento

Defensa Civil detalló los siguientes totales:

Tupungato: 52 novedades.

Lavalle: 22.

Las Heras y Tunuyán: 16 cada uno.

Guaymallén y General Alvear: 14 cada uno.

San Rafael: 13.

San Carlos: 12.

Maipú: 10.

Godoy Cruz: 7.

Rivadavia: 5.

Malargüe: 4.

San Martín: 2.

Luján de Cuyo: 1.

En el conjunto de los departamentos, el desglose también incluye 34 ramas caídas, 22 postes derribados, 6 voladuras de techos y 5 cables caídos. Los incendios de viviendas fueron reportados en Guaymallén y Lavalle.

El parte provincial consigna 193 novedades ingresadas a la base COR, informadas por las defensas civiles municipales. No obstante, la suma de los totales departamentales publicados da 188. El informe no explica esa diferencia de cinco casos.

La Dirección Provincial de Defensa Civil indicó que mantiene el monitoreo de la situación meteorológica.