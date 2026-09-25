Accidentes por el viento Zonda: lo que hay que tener en cuenta al contratar un seguro

Si el daño es provocado por el viento Zonda sobre una construcción, los productores de seguros recomiendan pagar una adicional

El tema adquirió tal relevancia que será parte de un evento que APAS organizó en Mendoza para los primeros días de octubre con el título "Realidad del Mercado Asegurador frente a los siniestros". Y que promete un capítulo referido a siniestros "in itinere", es decir, los accidentes laborales en tránsito entre el domicilio y el lugar de trabajo.

El Zonda y el riesgo de que un árbol caiga sobre el vehículo

Lo más común hoy por hoy son los seguros que contemplan una cobertura todo riesgo, cuyo alcance contempla daños propios y a terceros, robos, hurtos, incendios y los daños ocasionados por fenómenos climáticos. Un apartado que comenzó con el granizo y también se extendió a los efectos del indeseado viento típico de Mendoza y San Luis.

Entre esos efectos está tanto el daño provocado por la caída de ramas o árboles enteros, hasta el riesgo de incendio. Al respecto, Juchniuk precisó que "si la póliza incluye daños parciales por accidente la reparación está incluida. Pero normalmente se incluye una franquicia: mientras más sea lo que se pague, menor sea el costo de reparación".

Ejemplo: una persona aseguró su auto con un valor de mercado de $30 millones con una franquicia del 3% y una rama que se desprende por el viento le destroza el capot. Eso significa que si en chapería el presupuesto del arreglo asciende a $2 millones, lo que paga por mes le cubrirá hasta $900.000 y el resto correrá por cuenta de la aseguradora.

También hay que contemplar del daño total por un accidente cuando el episodio es más violento aún. El experto recordó que para que la aseguradora acceda a la reparación que corresponde deberá constatarse que haya superado el 80% de la suma asegurada.

Cuando el viento ocasiona un accidente en casa

Supongamos que guardamos el auto en el garage y entramos a casa, pero el Zonda provoca la caída del árbol sobre el techo o una medianera con el consecuente daño a la construcción. ¿Qué hacer?

Si bien cuando se trata de una vivienda lo común es asegurarlas contra robo o incendio, fenómenos climáticos como el viento son parte de la llamada "cláusula de vientos" o HCVT. Son las siglas de Huracán, Ciclón, Vendaval y Tornado, que si bien rige desde hace años poco se conoce.

"El Zonda entra en categoría Vendaval, sobre todo con ráfagas de más de 50 km por hora. Es un adicional a pagar determinado por un porcentaje mínimo de la póliza, que no tiene rangos de montos porque depende de varios factores como la superficie cubierta, el sistema de construcción de la casa y hasta la forma de pago", aclaró Juchniuk.

Por eso, desde APAS recomiendan consultar a un productor-asesor de seguros para sacarse todas las dudas. Es que, al decir del experto, "se trata de un "traje a medida" de cada asegurado, porque ademas de esas variables dependerá de lo que esté dispuesto a pagar por la cobertura que lo deje más tranquilo".