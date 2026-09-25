Del auto hasta la casa, nuestros bienes suelen estar expuestos a siniestros o accidentes cuando baja el temido viento Zonda. Y aunque hay pólizas de seguros que nos permiten estar tranquilos por su cobertura, hay consideraciones a tener en cuenta. ¿Alcanza con un seguro todo riesgo? ¿conviene pagar una franquicia?
Accidentes por el viento Zonda: lo que hay que tener en cuenta al contratar un seguro
Autos y viviendas están expuestos a caída de ramas y árboles, y hasta un incendio provocado por el odioso Zonda. Qué recomiendan los productores de seguros
Lo cierto es que las aseguradoras se manejan con un menú de opciones básicas, pero frente a contingencias climáticas los productores recomiendan asesorarse. Así pasó con el granizo, cuando hace más de una década empezó a generalizarse a zonas donde no era típico el meteoro, y ahora con los vientos como el Zonda y el riesgo de caída de árboles.
"Una cosa son los daños parciales que puede estar contemplado en un seguro todo riesgo, y otra una cobertura con franquicia. Lo que puede implicar el daño por Zonda es diferente a los antigranizo, que pagan hasta una suma determinada", explicó Edgardo Juchniuk, miembro de APAS Cuyo (Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo).
El tema adquirió tal relevancia que será parte de un evento que APAS organizó en Mendoza para los primeros días de octubre con el título "Realidad del Mercado Asegurador frente a los siniestros". Y que promete un capítulo referido a siniestros "in itinere", es decir, los accidentes laborales en tránsito entre el domicilio y el lugar de trabajo.
El Zonda y el riesgo de que un árbol caiga sobre el vehículo
Lo más común hoy por hoy son los seguros que contemplan una cobertura todo riesgo, cuyo alcance contempla daños propios y a terceros, robos, hurtos, incendios y los daños ocasionados por fenómenos climáticos. Un apartado que comenzó con el granizo y también se extendió a los efectos del indeseado viento típico de Mendoza y San Luis.
Entre esos efectos está tanto el daño provocado por la caída de ramas o árboles enteros, hasta el riesgo de incendio. Al respecto, Juchniuk precisó que "si la póliza incluye daños parciales por accidente la reparación está incluida. Pero normalmente se incluye una franquicia: mientras más sea lo que se pague, menor sea el costo de reparación".
Ejemplo: una persona aseguró su auto con un valor de mercado de $30 millones con una franquicia del 3% y una rama que se desprende por el viento le destroza el capot. Eso significa que si en chapería el presupuesto del arreglo asciende a $2 millones, lo que paga por mes le cubrirá hasta $900.000 y el resto correrá por cuenta de la aseguradora.
También hay que contemplar del daño total por un accidente cuando el episodio es más violento aún. El experto recordó que para que la aseguradora acceda a la reparación que corresponde deberá constatarse que haya superado el 80% de la suma asegurada.
Cuando el viento ocasiona un accidente en casa
Supongamos que guardamos el auto en el garage y entramos a casa, pero el Zonda provoca la caída del árbol sobre el techo o una medianera con el consecuente daño a la construcción. ¿Qué hacer?
Si bien cuando se trata de una vivienda lo común es asegurarlas contra robo o incendio, fenómenos climáticos como el viento son parte de la llamada "cláusula de vientos" o HCVT. Son las siglas de Huracán, Ciclón, Vendaval y Tornado, que si bien rige desde hace años poco se conoce.
"El Zonda entra en categoría Vendaval, sobre todo con ráfagas de más de 50 km por hora. Es un adicional a pagar determinado por un porcentaje mínimo de la póliza, que no tiene rangos de montos porque depende de varios factores como la superficie cubierta, el sistema de construcción de la casa y hasta la forma de pago", aclaró Juchniuk.
Por eso, desde APAS recomiendan consultar a un productor-asesor de seguros para sacarse todas las dudas. Es que, al decir del experto, "se trata de un "traje a medida" de cada asegurado, porque ademas de esas variables dependerá de lo que esté dispuesto a pagar por la cobertura que lo deje más tranquilo".
En pocas palabras
- Viento Zonda: cubrirá autos y casas ante daños por fenómenos climáticos como caídas de árboles y ramas.
- Seguros: se recomienda asesorarse sobre coberturas específicas y franquicias para siniestros climáticos, ya que varían según la póliza.
- Eventos: se organizan eventos para discutir la realidad del mercado asegurador frente a siniestros, incluyendo accidentes laborales en tránsito.