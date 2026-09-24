Adiós a Pedro Rosell, pionero de los vinos espumantes en el país

Rosell era conocido como "el señor de las burbujas" por su conocimiento en materia de elaboración de vinos espumantes.

Ingeniero agrónomo, enólogo y docente, Rosell construyó una trayectoria académica y profesional a lo largo de más de 50 años. Tras perfeccionarse en Francia, volcó su vocación al estudio y desarrollo de los vinos espumosos, sector en el que comenzó a dejar su impronta desde 1978 a través de su labor en distintas bodegas argentinas.

Paralelamente se desempeñó como docente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde ayudó a formar a varias generaciones de profesionales de la agronomía y la enología. Y, de hecho, Pedro llegó incluso a cruzar sus dos pasiones, cuando en 2015 se propuso enseñar a elaborar espumantes desde su bodega.

El origen de Cruzat, una bodega para elaborar 100% espumantes

En 2004, Pedro Rosell fue protagonista central del nacimiento de Bodega Cruzat. Junto a un grupo de empresarios chilenos, impulsó un proyecto pionero y ambicioso: elaborar en la provincia de Mendoza vinos de alta gama pero sólo espumosos, elaborados exclusivamente bajo el método tradicional o champenoise.

Así, la bodega se convirtió en la primera dedicada a la producción full de espumosos. Con el tiempo, según los que conocen el legado de Rosell, adquirió estándares de calidad internacional para esa clase de productos que marcaron un nivel de excelencia en ese segmento dentro de la vitivinicultura argentina.

Vista de bodega Cruzat, que el reconocido enólogo fundó en 2004 y elabora sólo vinos espumantes bajo el método tradicional

Desde la bodega, que ya 10 años después contaba con todo un equipo de enólogos liderados por su fundador, destacaron que la rigurosidad, conocimiento técnico y el profundo respeto por los tiempos y los detalles que caracterizaban a Rosell quedaron impregnados en cada etiqueta desde la primera botella producida.

"Pedro no sólo fue uno de los fundadores de la bodega: fue quien ayudó a construir la filosofía enológica que aún hoy guía nuestro trabajo. Hoy despedimos a un maestro, un referente y una persona profundamente ligada a nuestra historia", concluyó el mensaje firmado por las familias Cruzat, Barros y todo el equipo de la bodega.