Volvió a crecer la pobreza en el primer semestre: llegó a 27,4% de los hogares y a 395.000 mendocinos

Durante el primer semestre del 2026 la pobreza volvió a registrar un aumento y alcanzó al 24,4% de los hogares argentinos. Y si bien la indigencia mantuvo su nivel interanual, el índice creció respecto a fines del 2025 y ya afecta al 5,6% de las familias. En ambos casos Mendoza se ubicó más arriba.
Detrás de esos porcentajes hay millones de personas cuyos ingresos no alcanzan. Son 9,7 millones de habitantes del país considerados pobres (32%), y 2,2 millones en situación de indigencia, lo que equivale al 7,5% de la población.
En Gran Mendoza, la incidencia de la pobreza llegó al 27,4% de los hogares, y al 36,9% de las personas. Eso equivale a 96.000 familias y 395.000 mendocinos, respectivamente, contra 340.000 pobres que la estadística del INDEC registró para la segunda mitad del año pasado.
El dato está relacionado con el encarecimiento de la Canasta Básica familiar, que a julio había superado $1,4 millones para un grupo de 4 miembros. Al mismo tiempo, la Canasta Alimentaria, que determina el umbral de la indigencia, ya orillaba entonces los $600.000.
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