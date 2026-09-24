Volvió a crecer la pobreza en el primer semestre: llegó a 27,4% de los hogares y a 395.000 mendocinos

Detrás de esos porcentajes hay millones de personas cuyos ingresos no alcanzan. Son 9,7 millones de habitantes del país considerados pobres (32%), y 2,2 millones en situación de indigencia, lo que equivale al 7,5% de la población.

En Gran Mendoza, la incidencia de la pobreza llegó al 27,4% de los hogares, y al 36,9% de las personas. Eso equivale a 96.000 familias y 395.000 mendocinos, respectivamente, contra 340.000 pobres que la estadística del INDEC registró para la segunda mitad del año pasado.