Zonda en Mendoza: Lavalle, Guaymallén y Malargüe fueron los departamentos más afectados

En cuanto al viento, Malargüe tuvo la ráfaga más intensa, con 70 km/h, acompañada por un viento del norte de 29 km/h. También se registraron ráfagas de hasta 55 km/h en Guaymallén y de 50 km/h en Las Heras.

En Guaymallén un gran incendio se registró en la zona de Puente de Hierro en horas de la siesta. Hubo varias familias afectadas e incluso una de ellas perdió todo lo que tenía en su casa.

Así quedó afectada la zona del incendio en Puente de Hierro, Guaymallén. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

La red de estaciones meteorológicas DCC-AEMSA mostró otros registros importantes. Jocolí Viejo, en Lavalle, tuvo un viento del noroeste de 60 km/h en promedio, mientras que Cuadro Benegas, en San Rafael, registró 48 km/h. El Ramblón, en San Martín, llegó a 45 km/h.

La humedad fue otro de los indicadores que mostró la intensidad del fenómeno. Tres Porteñas registró apenas 1%, Jocolí Viejo 2% y El Ramblón y Fray Luis Beltrán, 3%. En General Alvear hubo además polvo en suspensión y una visibilidad reducida a 10 kilómetros.

La suspensión de clases por el Zonda se decidió por turnos

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas naranja y amarilla por viento Zonda para Mendoza. El pronóstico advertía por vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podían superar los 90 km/h durante los momentos de mayor intensidad, además de un aumento repentino de las temperaturas, una fuerte caída de la humedad y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

Desde el miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anunciaba alerta amarilla y naranja por el Zonda. Nicolás Ríos / Diario UNO

La Dirección General de Escuelas fue tomando las medidas de manera progresiva. Durante la noche del miércoles suspendió las clases presenciales del turno mañana del jueves en toda la provincia. Durante la mañana del jueves extendió la suspensión al turno tarde y, al mediodía, también al turno vespertino.

La alerta naranja alcanzaba la franja central de Mendoza, desde el límite con San Juan hasta Malargüe, incluyendo el Gran Mendoza y el Valle de Uco, mientras que la cordillera y el Este provincial permanecían bajo alerta amarilla.

Hasta esta mañana, Defensa Civil había informado alrededor de 70 intervenciones por incidentes vinculados principalmente con caída de árboles, postes y focos de incendio.

El Zonda comenzó a sentirse el miércoles y, según el pronóstico informado, la inestabilidad podía extenderse hasta la tarde del viernes, con alerta naranja concentrada en sectores cordilleranos para esa jornada.