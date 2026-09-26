El piloto argentino Franco Colapinto disputó este sábado, en un día inusual para la Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán. tras largar desde el puesto 9, en la vuelta 36 participó de un choque múltiple que lo dejó último, y posteriormente tuvo que abandonar.
Franco Colapinto chocó y tuvo que abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
Franco Colapinto abandonó en el 36° giro de la carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde ganó George Russell con Mercedes
El ganador de la competencia fue el británico George Russell (Mercedes/1h 38' 02'' 143/1000), que largó desde la pole y mantuvo el primer lugar hasta la bandera a cuadros, la tercera de esta temporada para él. Su escolta fue Max Verstappen (Red Bull Racing/ a +0'' 196/1000), que remontó largando desde el 8° lugar. Completó el podio Isack Hadjar (Red Bull Racing/ a +10'' 704/1000).
Fatídica vuelta 36 para Franco Colapinto y los Alpine
Tras largar desde el 9° puesto, Colapinto conservó ese puesto hasta la 23ª vuelta, cuando ya no pudo contener a un embaladísimo Kimi Antonelli, que se ubicó entre el argentino y Gasly (8°). En la vuelta 30° se despistó Lando Norris y aprovecharon el compañero de Franco y Antonelli para trepar al 7° y el italiano al 8° respectivamente. El pilarense no alcanzó a superar a Norris (quedó 9°) pero conservó el 10° lugar.
Dos giros después, quien chocó y no pudo volver fue Albon, que obligó la entrada del virtual safety car y la bandera amarilla. Allí los pilotos de Alpine ingresaron a boxes y pusieron gomas blandas.
Relanzada la prueba, en el 36° giro se produjo una colisión múltiple donde participaron los pilotos de Alpine. Franco Colapinto chocó a Lawson y a Gasly a la salida de la primera curva. Nuevamente hubo bandera amarilla y auto de seguridad, pero el pilarense quedó último y luego tuvo que abandonar tras pasar por los boxes pero no poder seguir por el daño en el auto.
George Russell lideró de bandera a bandera en el Gran Premio de Azerbaiyán
La carrera fue accidentada, y con muchos abandonos. En la vanguardia, el poleman George Russell supo mantener el puesto de privilegio, y pasados los 40 giro se posicionó como escolta Max Verstappen, que en una faena impresionante, tras largar 8°, pronto fue avanzando para llegar al 2° lugar.
Verstappen llegó a meterle mucha presión a Russell en las vueltas finales, pero no pudo sacarle un merecido triunfo, y el británico se impuso en Bakú.
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, finalizó 5° y se mantiene arriba con 292 puntos, seguido de su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 211 unidades.
La próxima cita de la Fórmula 1 -la 16°- será entre el 2 y 4 de octubre, en el Gran Premio de Malasia, en Bahrein.
Los Top 10 del Gran Premio de Azerbaiyán
1- George Russell (Mercedes)
2- Max Verstappen (Red Bull)
3- Isack Hadjar (Red Bull)
4- Charles Leclerc (Ferrari)
5- Kimi Antonelli (Mercedes)
6- Lewis Hamilton (Ferrari)
7- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
8- Esteban Ocon (Haas)
9- Oliver Bearman (Haas)
10- Carlos Sáinz Jr. (Williams)