Franco Colapinto chocó y tuvo que abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Final de competencia para los pilotos de @AlpineF1Team.



Tras el relanzamiento, @FranColapinto se pasó en la curva 1, chocó a su compañero de equipo y también impactó contra @LandoNorris. Los tres pilotos abandonaron la competencia.#F1 #Azerbaiyan #Colapinto



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Dos giros después, quien chocó y no pudo volver fue Albon, que obligó la entrada del virtual safety car y la bandera amarilla. Allí los pilotos de Alpine ingresaron a boxes y pusieron gomas blandas.

Relanzada la prueba, en el 36° giro se produjo una colisión múltiple donde participaron los pilotos de Alpine. Franco Colapinto chocó a Lawson y a Gasly a la salida de la primera curva. Nuevamente hubo bandera amarilla y auto de seguridad, pero el pilarense quedó último y luego tuvo que abandonar tras pasar por los boxes pero no poder seguir por el daño en el auto.

George Russell lideró de bandera a bandera en el Gran Premio de Azerbaiyán

La carrera fue accidentada, y con muchos abandonos. En la vanguardia, el poleman George Russell supo mantener el puesto de privilegio, y pasados los 40 giro se posicionó como escolta Max Verstappen, que en una faena impresionante, tras largar 8°, pronto fue avanzando para llegar al 2° lugar.

Verstappen llegó a meterle mucha presión a Russell en las vueltas finales, pero no pudo sacarle un merecido triunfo, y el británico se impuso en Bakú.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, finalizó 5° y se mantiene arriba con 292 puntos, seguido de su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 211 unidades.

La próxima cita de la Fórmula 1 -la 16°- será entre el 2 y 4 de octubre, en el Gran Premio de Malasia, en Bahrein.

Los Top 10 del Gran Premio de Azerbaiyán

1- George Russell (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Isack Hadjar (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Kimi Antonelli (Mercedes)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Oliver Bearman (Haas)

10- Carlos Sáinz Jr. (Williams)