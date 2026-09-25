Cómo le fue a Franco Colapinto en la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación para terminar 10mo en la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación en la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ta fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación para terminar 10mo en la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.
El argentino registró un mejor tiempo de 1:45,552 en el Circuito Callejero de Bakú, para quedar a un segundo y 670 milésimas del líder, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
La sesión estuvo marcada por un fuerte viento que impidió que los pilotos pudieran mejorar mucho sus tiempos con relación a los de este jueves en la segunda práctica libre.
Colapinto, por su parte, pudo aprovechar esta tanda de entrenamientos para continuar sumando confianza en este circuito callejero. El argentino estuvo en todo momento cerca del top 10 y en su último intento consiguió la 10ma posición.
Colapinto tiene un amplio margen de mejora, ya que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le sacó casi un segundo para finalizar en la sexta colocación.
En lo que respecta a las primeras posiciones, Verstappen registró el mejor tiempo al girar en 1:43,922, para sacarle una ventaja de 99 milésimas al británico George Russell (Mercedes), quien había dominado este jueves.
El top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La actividad en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 continuará a las 9 hora argentina con la clasificación que tendrá televisación en vivo de Fox Sports y Disney Plus.