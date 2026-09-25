Cómo le fue a Franco Colapinto en la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Colapinto, por su parte, pudo aprovechar esta tanda de entrenamientos para continuar sumando confianza en este circuito callejero. El argentino estuvo en todo momento cerca del top 10 y en su último intento consiguió la 10ma posición.

Gasly superó a Colapinto en Bakú

Colapinto tiene un amplio margen de mejora, ya que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le sacó casi un segundo para finalizar en la sexta colocación.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Verstappen registró el mejor tiempo al girar en 1:43,922, para sacarle una ventaja de 99 milésimas al británico George Russell (Mercedes), quien había dominado este jueves.

El top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La actividad en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 continuará a las 9 hora argentina con la clasificación que tendrá televisación en vivo de Fox Sports y Disney Plus.