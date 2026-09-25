Recorrer el supermercado en busca de opciones saludables puede convertirse en un desafío debido a las estrategias de marketing en los envases. Muchos productos exhiben leyendas como "0% grasas trans", "multicereal" o "enriquecido con vitaminas", cuando en realidad se trata de alimentos ultraprocesados formulados a base de aditivos, azúcares ocultos y grasas industriales.
Cómo identificar los alimentos ultraprocesados en el supermercado
La técnica sencilla para leer los envases y detectar aditivos ocultos en productos que parecen saludables y son alimentos ultraprocesados. La guía definitiva
Las 3 reglas infalibles para detectar alimentos ultraprocesados
Aprender a descifrar la información nutricional antes de llenar el carro es fundamental para cuidar la salud de la familia y evitar ingredientes que dañan el microbioma intestinal a largo plazo.
Para saber si un producto es realmente natural o si pasó por un procesamiento químico intensivo, los especialistas en salud recomiendan aplicar estas tres pautas de lectura rápida:
- La regla de los 5 ingredientes: si la lista de la etiqueta supera los cinco componentes, es probable que estés frente a un alimento ultraprocesado. Un producto de buena calidad nutricional suele incluir pocos ingredientes y todos de uso cotidiano en la cocina.
- La prueba de la alacena (nombres desconocidos): si al leer la etiqueta encontrás sustancias que nunca tendrías en el frasco de tu casa, como jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), aceites vegetales hidrogenados, matodextrina o glutamato monosódico, se trata de un preparado industrial.
- El orden decreciente de la lista: los componentes figuran de mayor a menor cantidad. Si el azúcar, la sal o los aditivos aparecen en los primeros tres lugares, el producto pierde valor nutricional real.
El rol de los octógonos de advertencia en el supermercado
El sistema de etiquetado frontal con octógonos negros facilitó la identificación de excesos en azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Sin embargo, en los supermercados existen alimentos ultraprocesados que no llevan sellos por haber sido endulzados con edulcorantes artificiales o aromatizantes sintéticos.
La inspección rápida de la lista de ingredientes sigue siendo la herramienta más confiable para proteger la salud digestiva y elegir alimentos frescos o mínimamente procesados.
En pocas palabras
- Regla de los 5 ingredientes: Si una etiqueta tiene más de cinco componentes, es probable que sea un alimento ultraprocesado.
- Prueba de la alacena: Ante nombres de sustancias desconocidas y no cotidianas, el producto es industrial.
- Orden decreciente: Si azúcares, sal o aditivos aparecen al inicio, el producto tiene bajo valor nutricional.