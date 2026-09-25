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Guía para consumidores

Cómo identificar los alimentos ultraprocesados en el supermercado

La técnica sencilla para leer los envases y detectar aditivos ocultos en productos que parecen saludables y son alimentos ultraprocesados. La guía definitiva

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Los alimentos ultraprocesados, cómo Identificarlos en el supermercado con 3 reglas sencillas y efectivas.

Los alimentos ultraprocesados, cómo Identificarlos en el supermercado con 3 reglas sencillas y efectivas.

Recorrer el supermercado en busca de opciones saludables puede convertirse en un desafío debido a las estrategias de marketing en los envases. Muchos productos exhiben leyendas como "0% grasas trans", "multicereal" o "enriquecido con vitaminas", cuando en realidad se trata de alimentos ultraprocesados formulados a base de aditivos, azúcares ocultos y grasas industriales.

Las 3 reglas infalibles para detectar alimentos ultraprocesados

Aprender a descifrar la información nutricional antes de llenar el carro es fundamental para cuidar la salud de la familia y evitar ingredientes que dañan el microbioma intestinal a largo plazo.

Los oct&oacute;gonos de advertencia facilitan la detecci&oacute;n de excesos, pero no lo son todo.

Los octógonos de advertencia facilitan la detección de excesos, pero no lo son todo.

Para saber si un producto es realmente natural o si pasó por un procesamiento químico intensivo, los especialistas en salud recomiendan aplicar estas tres pautas de lectura rápida:

  • La regla de los 5 ingredientes: si la lista de la etiqueta supera los cinco componentes, es probable que estés frente a un alimento ultraprocesado. Un producto de buena calidad nutricional suele incluir pocos ingredientes y todos de uso cotidiano en la cocina.
  • La prueba de la alacena (nombres desconocidos): si al leer la etiqueta encontrás sustancias que nunca tendrías en el frasco de tu casa, como jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), aceites vegetales hidrogenados, matodextrina o glutamato monosódico, se trata de un preparado industrial.
  • El orden decreciente de la lista: los componentes figuran de mayor a menor cantidad. Si el azúcar, la sal o los aditivos aparecen en los primeros tres lugares, el producto pierde valor nutricional real.
Lo importante es priorizar los alimentos frescos o m&iacute;nimamente procesados leyendo la lista de ingredientes en las etiquetas de los productos que vamos a consumir.

Lo importante es priorizar los alimentos frescos o mínimamente procesados leyendo la lista de ingredientes en las etiquetas de los productos que vamos a consumir.

El rol de los octógonos de advertencia en el supermercado

El sistema de etiquetado frontal con octógonos negros facilitó la identificación de excesos en azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Sin embargo, en los supermercados existen alimentos ultraprocesados que no llevan sellos por haber sido endulzados con edulcorantes artificiales o aromatizantes sintéticos.

La inspección rápida de la lista de ingredientes sigue siendo la herramienta más confiable para proteger la salud digestiva y elegir alimentos frescos o mínimamente procesados.

En pocas palabras

  • Regla de los 5 ingredientes: Si una etiqueta tiene más de cinco componentes, es probable que sea un alimento ultraprocesado.
  • Prueba de la alacena: Ante nombres de sustancias desconocidas y no cotidianas, el producto es industrial.
  • Orden decreciente: Si azúcares, sal o aditivos aparecen al inicio, el producto tiene bajo valor nutricional.
Resumen generado por Thinkindot AI

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