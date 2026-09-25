Cómo identificar los alimentos ultraprocesados en el supermercado

Las 3 reglas infalibles para detectar alimentos ultraprocesados

Aprender a descifrar la información nutricional antes de llenar el carro es fundamental para cuidar la salud de la familia y evitar ingredientes que dañan el microbioma intestinal a largo plazo.

Los octógonos de advertencia facilitan la detección de excesos, pero no lo son todo.

Para saber si un producto es realmente natural o si pasó por un procesamiento químico intensivo, los especialistas en salud recomiendan aplicar estas tres pautas de lectura rápida: