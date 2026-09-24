Franco Colapinto mejoró y terminó en el puesto 11 en las segundas prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán

La práctica tuvo un gran incidente con Arvid Linblad (Racing Bulls) quien impactó contra el muro en una de las curvas y activó la bandera roja que detuvo por unos instantes la sesión.

En el reinicio se lo pudo ver a Antonelli salir a la pista e intentar generar ritmo luego de que su Mercedes se frenara en el comienzo de la práctica 1. Su compañero George Russell volvió a ser el más rápido de la sesión con un tiempo de 1:43.347.

Oliver Bearman tuvo inconvenientes a la salida de boxes con la unidad de potencia de su Haas y se perdió la mayor parte de la tanda de entrenamientos.

Max Verstappen se mantuvo cerca de los primeros puestos y se colocó en el tercer lugar, sucedido por las Ferraris de Leclerc y Hamilton que tuvieron un rendimiento dispar.

Los Audi desmejoraron y terminaron con Bortoletto y Hulkenberg (puesto 14 y 15 respectivamente), al igual que los Williams con Albon y Sainz en los puestos 16 y 17 respectivamente. Alpine pudo superar a sus inmediatos competidores en el campeonato de pilotos y eso fue el saldo positivo para la escudería en la que se desempeña Franco Colapinto.

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30

Clasificación: 9

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8