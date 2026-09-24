Con algunas dificultades, Franco Colapinto terminó en el puesto 18 en el primer entrenamiento del GP de Azerbaiyán

Luego Colapinto cambió sus neumáticos al componente blando y bajó sus marcas de tiempo, al igual que Gasly -quien nunca colocó goma media-. Sus rivales directos en la tabla de constructores, Audi, Williams y Racing Bulls tuvieron un rendimiento mucho más óptimo que los autos de la escudería francesa.

Audi y Williams implementaron un amplio paquete de mejoras que se hizo notorio en pista. Los Audi de Bortoletto y Hulkenberg se ubicaron décimo y undécimo luego de girar 20 y 22 veces respectivamente. Fueron 14 las actualizaciones que implementó la escudería de los cuatro anillos para el Gran Premio de Azerbaiyán. Pese a ello Hulkenberg debió terminar antes la práctica luego de quedarse parado en pista sobre el final.

Antonelli tuvo dificultades con su Merecedes.

Carlos Sainz y Alex Albon también se ubicaron por encima de los Alpine en la décimo segunda y décimo tercera ubicación con sus Williams, pese a que Sainz tuvo algunos problemas con los frenos traseros en una parte de la sesión.

Por su parte, Racing Bulls, siempre un escalón por arriba de la escudería de Colapinto, tuvo un gran desempeño con Linblad y Lawson en el séptimo y octavo lugar.

Quien tuvo dificultades en la primera tanda de entrenamientos libres fue Kimi Antonelli (Mercedes) ya que sufrió el inconveniente de que se frenara su monoplaza en una de las curvas y se viera obligado a regresar a boxes por un problema hidráulico. Su tiempo registrado hasta ese momento le permitió terminar en quinto lugar, a la espera de poder solucionar la falla de cara a la práctica libre 2.

Otro que no logró despegar en la primera sesión fue Lando Norris quien debió revisar su coche más de una vez en boxes pero, pese a ajustes, terminó en el décimo cuarto lugar.

También Isaac Hadjar (de regreso en Red Bull luego de ausentarse algunas carreras por una fractura en su muñeca) tuvo inconvenientes en su unidad de potencia y, luego de un par de vueltas, la práctica terminó temprano para él.

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 2: 9

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30

Clasificación: 9

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8