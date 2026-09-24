En Tunuyán, Fer Palacio será la figura central del Picnic Estudiantil

La llegada de la primavera tendrá un festejo especial en Tunuyán, con una jornada dedicada a sus estudiantes. El domingo 27 de septiembre se realizará el Picnic Estudiantil en el Parque Lombardía, a la vera del río Tunuyán, con la presentación de Fer Palacio como artista invitado.
El predio abrirá a las 14 y el encuentro se extenderá hasta las 22.
Un festejo de primavera pensado para los estudiantes
El intendente Emir Andraos anunció la novedad durante el stream municipal, donde adelantó que el evento tendrá un formato renovado y un nuevo escenario.
Explicó que la propuesta se adaptó al contexto económico actual, concentrando la celebración en una jornada de picnic, sumando un artista de reconocimiento nacional y fortaleciendo la participación de la música local.
Bandas locales, actividades y el espíritu del picnic
Durante la tarde se presentarán bandas y DJs de Tunuyán, mientras que el show de Fer Palacio será uno de los momentos centrales. El line up completo, con horarios y artistas, se difundirá a través de los canales oficiales de la Municipalidad.
El encuentro mantendrá el espíritu del picnic: se invita a los jóvenes a preparar sus sándwiches, llevar comida para compartir y disfrutar del parque. Habrá food trucks, espacios recreativos y actividades deportivas. También participarán los embajadores estudiantiles, quienes ya iniciaron la Semana Estudiantil con presentaciones, competencias y encuentros culturales.
El evento será transmitido en vivo por el stream municipal para quienes no puedan asistir. La entrada será libre y gratuita desde las 14, con cierre previsto a las 22. Se recuerda que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas. Las novedades y el cronograma se publicarán en los canales oficiales de Tunuyán.
En pocas palabras
- Tunuyán celebra la primavera con el Picnic Estudiantil en el Parque Lombardía.
- Fer Palacio será el artista principal junto a bandas y DJs locales.
- El evento gratuito se realizará el domingo 27 de septiembre de 14 a 22 en el Parque Lombardía.