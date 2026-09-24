En Tunuyán, Fer Palacio será la figura central del Picnic Estudiantil

El intendente Emir Andraos anunció la novedad durante el stream municipal.

Explicó que la propuesta se adaptó al contexto económico actual, concentrando la celebración en una jornada de picnic, sumando un artista de reconocimiento nacional y fortaleciendo la participación de la música local.

Bandas locales, actividades y el espíritu del picnic

Durante la tarde se presentarán bandas y DJs de Tunuyán, mientras que el show de Fer Palacio será uno de los momentos centrales. El line up completo, con horarios y artistas, se difundirá a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Para quienes no puedan asistir, el evento será transmitido en vivo por el stream municipal.

El encuentro mantendrá el espíritu del picnic: se invita a los jóvenes a preparar sus sándwiches, llevar comida para compartir y disfrutar del parque. Habrá food trucks, espacios recreativos y actividades deportivas. También participarán los embajadores estudiantiles, quienes ya iniciaron la Semana Estudiantil con presentaciones, competencias y encuentros culturales.

El evento será transmitido en vivo por el stream municipal para quienes no puedan asistir. La entrada será libre y gratuita desde las 14, con cierre previsto a las 22. Se recuerda que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas. Las novedades y el cronograma se publicarán en los canales oficiales de Tunuyán.