Daniel Oldrá, en el aniversario de Radio Nihuil: "El futbolista mendocino es muy talentoso, pero somos montañeses"

La educación en las inferiores: "Hay que tener más cabeza"

Uno de los puntos en los que enfatizó Oldrá fue el desarrollo integral de los juveniles y su lucha para que Godoy Cruz contara con una escuela en el predio: "Yo luché porque Godoy Cruz tuviera en el predio una escuela. Hoy, si no tenés un estudio, el futbolista termina muy joven y si no te relacionás con lo que viene en el mundo, te quedás fuera de todo".

"Hoy para jugar al fútbol hay que tener mucha más cabeza que la que por ahí teníamos nosotros siendo talentosos". Asimismo, advirtió sobre la presión familiar y el rol de los padres en la contención de los chicos: "A veces los padres se confunden y terminan haciendo que los chicos sean un número".

El talento mendocino y la condición de "montañeses"

Fiel defensor del futbolista local y formado bajo la premisa de César Luis Menotti de "tocá y después corré", el Gato confirmó su fe en la cantera provincial: "El futbolista mendocino es muy talentoso. Nada más que somos montañeses... somos quedados, nos cuesta entrar en los grupos, pero somos muy talentosos en todo".

El Gato volvió al club tras haber estado alejado y dirigir a Instituto de Córdoba.

"Yo me levanto pensando siempre que voy a encontrar algún futbolista talentoso para que el día de mañana esté jugando en Primera", dijo el ex defensor.

Yamal, Scaloni, River y el peso de la camiseta

Consultado sobre el panorama internacional, Oldrá eligió a Lamine Yamal como el futbolista que más le atrae por su talento, mientras que destacó a Lionel Scaloni por la claridad y simpleza que transmite al frente de la Selección Argentina.

Oldrá jugó en River y tuvo a Menotti como DT.

Sobre su experiencia personal en River, recordó lo que exige vestir la camiseta de un grande del fútbol argentino: "Pesa la camiseta. No es lo mismo jugar en River o en Boca que en otro equipo. No competís con un futbolista, competís con tres".

Un momento guiado por el sentimiento

Con la humildad que lo caracteriza frente a las comparaciones con glorias históricas como Víctor Legrotaglie, Oldrá reconoció encontrarse en un momento de la vida donde prima la sensibilidad: "A la edad que tengo, las cosas se hacen con los sentimientos más que por lo monetario. Convivimos con ser un legado para muchos chicos que nos miran, por lo que hay que tratar de tener una figura lo más cristalina posible".