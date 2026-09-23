Dejó su hotel en 1983 para plantar árboles en China: 43 años después, convirtió una montaña árida en un bosque

Durante los primeros años llegó incluso a instalarse temporalmente en las montañas para poder continuar con las tareas de restauración. El trabajo se extendió durante décadas y estuvo acompañado por otras iniciativas desarrolladas en todo el condado. De hecho, la transformación de Youyu no puede atribuirse únicamente a Zhanfeng. Su historia forma parte de un proceso colectivo iniciado mucho antes.

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En 1956, más de 1.000 habitantes participaron en una campaña en la que se plantaron alrededor de 90.000 árboles. Con el paso del tiempo, miles de familias también participaron en la recuperación de terrenos degradados. El cambio del paisaje fue profundo. La cobertura forestal del condado pasó de apenas 0,3% a cerca del 57%.

En el caso de Shipaogou, además de los árboles, comenzaron a recuperarse terrenos agrícolas y se incorporaron cultivos frutales. Las medidas para conservar el agua y evitar la erosión fueron una parte fundamental del proceso.

Cuarenta y tres años después de aquella decisión, la historia de Wang Zhanfeng se convirtió en uno de los ejemplos vinculados a la transformación ambiental de Youyu.