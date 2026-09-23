En 1983, Wang Zhanfeng tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Dejó atrás el negocio hotelero que le había permitido alcanzar una posición económica cómoda y regresó a Youyu, en la provincia china de Shanxi, para comenzar una tarea completamente diferente.
Dejó su hotel en 1983 para plantar árboles en China: 43 años después, convirtió una montaña árida en un bosque
El caso de Wang Zhanfeng en China, quien dejó su hotel para reforestar una montaña árida, es un ejemplo de la transformación ambiental colectiva en la provincia de Shanxi.
Su destino fue el valle de Shipaogou, una zona afectada por la erosión, los fuertes vientos y la escasez de vegetación. El terreno estaba marcado por la presencia de rocas, arena y laderas degradadas, mientras que el agua de lluvia arrastraba parte del suelo fértil.
Se fue a plantar árboles en una zona desértica de China: así cambió el paisaje en 43 años
Zhanfeng comenzó a trabajar en la recuperación del lugar y destinó recursos propios a la plantación de árboles. Pero el desafío no consistía simplemente en colocar ejemplares en la tierra. Para evitar que el agua se llevara el suelo, construyó pequeñas presas y probó diferentes especies y métodos de cultivo hasta encontrar aquellas capaces de resistir las condiciones del terreno.
Durante los primeros años llegó incluso a instalarse temporalmente en las montañas para poder continuar con las tareas de restauración. El trabajo se extendió durante décadas y estuvo acompañado por otras iniciativas desarrolladas en todo el condado. De hecho, la transformación de Youyu no puede atribuirse únicamente a Zhanfeng. Su historia forma parte de un proceso colectivo iniciado mucho antes.
China y una montaña árida: el empresario que dejó su hotel
En 1956, más de 1.000 habitantes participaron en una campaña en la que se plantaron alrededor de 90.000 árboles. Con el paso del tiempo, miles de familias también participaron en la recuperación de terrenos degradados. El cambio del paisaje fue profundo. La cobertura forestal del condado pasó de apenas 0,3% a cerca del 57%.
En el caso de Shipaogou, además de los árboles, comenzaron a recuperarse terrenos agrícolas y se incorporaron cultivos frutales. Las medidas para conservar el agua y evitar la erosión fueron una parte fundamental del proceso.
Cuarenta y tres años después de aquella decisión, la historia de Wang Zhanfeng se convirtió en uno de los ejemplos vinculados a la transformación ambiental de Youyu.
En pocas palabras
- Wang Zhanfeng: Dejó su hotel en 1983 para reforestar una montaña árida en China.
- Transformación: Convirtió el valle de Shipaogou, afectado por la erosión, en un bosque con amplia cobertura forestal.
- Proceso colectivo: Su labor es parte de una iniciativa más amplia iniciada en 1956 que involucra a miles de familias.