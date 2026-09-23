La Selección argentina venció a Perú y es finalista de los Juegos Suramericanos

Durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Diego Placente intentó adueñarse de la pelota e imponer su ritmo de juego, aunque no logró traducir ese dominio en los metros finales.

El seleccionado incaico se replegó bien en el fondo y logró sostener el 0-0 con el que ambos se fueron al descanso, dejando la definición abierta para el complemento.

En la segunda etapa, la tónica se mantuvo. La Selección argentina mereció ampliamente la victoria, pero la falta de efectividad obligó a esperar hasta los minutos finales para poder festejar.

Cuando el partido agonizaba y el reloj marcaba los 89 minutos, apareció Santiago Espíndola para vestirse de héroe. El mediocampista de River capturó un rebote en la medialuna del área y sacó un derechazo que se convirtió en el tanto del triunfo.

Con esta victoria agónica y la medalla asegurada, la Selección argentina de Placente se metió en la gran final de los Juegos Suramericanos 2026.

El cruce decisivo en búsqueda de la presea dorada se disputará este viernes, a partir de las 15, en el estadio Marcelo Bielsa. Allí la Albiceleste espera por el ganador de Paraguay-Uruguay.