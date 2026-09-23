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Juegos Suramericanos 2026

La Selección argentina venció a Perú y es finalista de los Juegos Suramericanos

Santiago Espíndola convirtió el agónico gol con el que la Selección argentina venció a Perú y se metió en la final de los Juegos Suramericanos 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina clasificó a la final de los Juegos Suramericanos.

La Selección argentina clasificó a la final de los Juegos Suramericanos.

La Selección argentina logró un agónico triunfo ante su par de Perú y, de esta manera, se metió en la final de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. La Albiceleste, ahora, espera por conocer a su rival: saldrá del ganador del duelo entre Paraguay y uruguay.

El equipo de Diego Placente aseguró sumar una medalla gracias al gol de Santiago Espíndola, jugador de River, cuando el partido llegaba a su final. El mano a mano por el título será el viernes, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.

La Selección argentina, en la final de los Juegos Suramericanos

La Selección argentina Sub 19 logró un valioso y trabajado triunfo por 1-0 ante Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. En un encuentro disputado en cancha de Newell's, la Albiceleste tuvo que batallar más de la cuenta para romper la paridad.

Durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Diego Placente intentó adueñarse de la pelota e imponer su ritmo de juego, aunque no logró traducir ese dominio en los metros finales.

El seleccionado incaico se replegó bien en el fondo y logró sostener el 0-0 con el que ambos se fueron al descanso, dejando la definición abierta para el complemento.

En la segunda etapa, la tónica se mantuvo. La Selección argentina mereció ampliamente la victoria, pero la falta de efectividad obligó a esperar hasta los minutos finales para poder festejar.

Cuando el partido agonizaba y el reloj marcaba los 89 minutos, apareció Santiago Espíndola para vestirse de héroe. El mediocampista de River capturó un rebote en la medialuna del área y sacó un derechazo que se convirtió en el tanto del triunfo.

Con esta victoria agónica y la medalla asegurada, la Selección argentina de Placente se metió en la gran final de los Juegos Suramericanos 2026.

El cruce decisivo en búsqueda de la presea dorada se disputará este viernes, a partir de las 15, en el estadio Marcelo Bielsa. Allí la Albiceleste espera por el ganador de Paraguay-Uruguay.

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