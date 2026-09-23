Juegos Suramericanos 2026: todas las medallas obtenidas por los deportistas mendocinos

Los representantes mendocinos ya tienen 10 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 que se están disputando en Santa Fe.
Los representantes mendocinos ya tienen 10 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 que se están disputando en Santa Fe.
Los representantes mendocinos ya tienen 10 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 que se están disputando en Santa Fe.
Julieta Benedetti y Fernando Contreras en ciclismo, Delfina Estoco en gimnasia artística, Santiago Lorenzo en tenis de mesa y Las Leonas Milagros Alastra y Sol Guignet en hockey sobre césped lograron medallas doradas y tanto Martín Mansilla en remo como la propia Delfi Estoco en gimnasia obtuvieron preseas de plata.
La cosecha de bronce de la legión mendocina incluye a los ya nombrados Lorenzo en tenis de mesa y Mansilla en remo a quienes hay que sumarles a Jesús Lugones en esgrima y Delfina Arancibia en boxeo.
Santi Lorenzo aún puede sumar dos podios más en tenis de mesa, y aún hay que esperar para conocer los resultados de Lucas Mesa en saltos hípicos, Adrián Astorga en pelota, Mateo Di Leo en taekwondo y Agustín Pinti en la posta de atletismo.
Los Juegos Suramericanos 2026 culminarán este sábado 26 de septiembre y por el momento el medallero indica que Brasil lidera con 218 medallas (91, 69 y 58) y Argentina está segunda con 198 preseas: 50 de oro, 54 de plata y 94 de bronce.
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