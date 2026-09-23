Juegos Suramericanos 2026: todas las medallas obtenidas por los deportistas mendocinos

Julieta Benedetti y Fernando Contreras en ciclismo, Delfina Estoco en gimnasia artística, Santiago Lorenzo en tenis de mesa y Las Leonas Milagros Alastra y Sol Guignet en hockey sobre césped lograron medallas doradas y tanto Martín Mansilla en remo como la propia Delfi Estoco en gimnasia obtuvieron preseas de plata.

Julieta Benedetti es una de las mendocinas destacadas en los Juegos Suramericanos 2026.

La cosecha de bronce de la legión mendocina incluye a los ya nombrados Lorenzo en tenis de mesa y Mansilla en remo a quienes hay que sumarles a Jesús Lugones en esgrima y Delfina Arancibia en boxeo.