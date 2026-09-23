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Juegos Suramericanos 2026

Juegos Suramericanos 2026: todas las medallas obtenidas por los deportistas mendocinos

Los representantes mendocinos ya tienen 10 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 que se están disputando en Santa Fe.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Sol Guignet, oro con Las Leonas.

Sol Guignet, oro con Las Leonas.

Los representantes mendocinos ya tienen 10 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 que se están disputando en Santa Fe.

Julieta Benedetti y Fernando Contreras en ciclismo, Delfina Estoco en gimnasia artística, Santiago Lorenzo en tenis de mesa y Las Leonas Milagros Alastra y Sol Guignet en hockey sobre césped lograron medallas doradas y tanto Martín Mansilla en remo como la propia Delfi Estoco en gimnasia obtuvieron preseas de plata.

Julieta Benedetti es una de las mendocinas destacadas en los Juegos Suramericanos 2026.

Julieta Benedetti es una de las mendocinas destacadas en los Juegos Suramericanos 2026.

La cosecha de bronce de la legión mendocina incluye a los ya nombrados Lorenzo en tenis de mesa y Mansilla en remo a quienes hay que sumarles a Jesús Lugones en esgrima y Delfina Arancibia en boxeo.

Santi Lorenzo aún puede sumar dos podios más en tenis de mesa, y aún hay que esperar para conocer los resultados de Lucas Mesa en saltos hípicos, Adrián Astorga en pelota, Mateo Di Leo en taekwondo y Agustín Pinti en la posta de atletismo.

Santi Lorenzo ya tiene dos medallas y va por más.

Santi Lorenzo ya tiene dos medallas y va por más.

Los Juegos Suramericanos 2026 culminarán este sábado 26 de septiembre y por el momento el medallero indica que Brasil lidera con 218 medallas (91, 69 y 58) y Argentina está segunda con 198 preseas: 50 de oro, 54 de plata y 94 de bronce.

Los mendocinos en los Juegos Suramericanos 2026

Ciclismo

  • Julieta Benedetti: oro en la prueba de ruta
  • Fernando Contreras: oro en mountain bike cross country
  • Lucía Miralles: 5ta en mountain bike cross country
  • Federico Villegas: 8vo en en BMX

Esgrima

  • Jesús Lugones: bronce en espada por equipos y 5to en individual.

Hockey sobre césped

  • Milagros Alastra y Sol Guignet: oro

Gimnasia artística

  • Delfina Estoco: oro por equipos y plata en barras asimétricas.

Hipismo

  • Lucas Mesa: aún no compite en la prueba de saltos individual y por equipos.

Pelota

  • Adrián Astorga: está en semifinales en frontball

Taekwondo

  • Mateo Di Leo: aún no compite en -87kg.

Triatlón

  • Emilia Vargas: 14ta en individual y 4ta en relevos mixtos
  • Sofía De Rosas: 15ta en individual

Remo

  • Martín Mansilla: plata en 8+ masculino; bronce en 4- masculino y 4to en 8+ mixto

Tenis de Mesa

  • Santiago Lorenzo: oro en dobles masculino, bronce en doble mixto, está en cuartos de final en singles y debe competir por equipos
  • Francisco Sanchi: 9no en singles, 9no en doble mixto y aún debe competir por equipos
  • Gastón Alto (entrenador)

Atletismo

  • Agustín Pinti: 9no en 400m llanos y aún debe correr la posta 4x400 masculina

Beach vóley

  • Bautista Amieva y Maciel Bueno: 9nos en el certamen masculino

Boxeo

  • Delfina Arancibia: bronce en 57kg.

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