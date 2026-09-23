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División de Honor - Futsal

Marcelo Mescolatti y una emotiva jornada: volvió a su casa y fue homenajeado por Independiente Rivadavia

Mescolatti volvió a Don Orione. El 10, que está jugando la División de Honor en Rosario Central, fue homenajeado en su partido ante Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Mescolatti, homenajeado por Independiente Rivadavia en el Microestadio de Don Orione.

Marcelo Mescolatti, homenajeado por Independiente Rivadavia en el Microestadio de Don Orione.

Si de eminencias dentro del futsal hablamos, Marcelo Mescolatti es una de ellas. Campeón del mundo con la camiseta de la Selección argentina, y todo un referente en Don Orione, el Chelo volvió al club de su vida. Esta vez jugando para Rosario Central (institución de la cual es hincha) y enfrentando a Independiente Rivadavia.

Como si volver al Microestadio fuera poco, en la previa del mano a mano con la Lepra fue reconocido por su rival de turno. Antes del pitazo inicial Ramiro Alonso, directivo del elenco del Parque, y Pablo Nacif, DT del equipo, le dieron al 10 una camiseta con su nombre. Los aplausos no tardaron en bajar desde las tribunas.

Marcelo Mescolatti juega la Divisi&oacute;n de Honor de futsal con Rosario Central, club del cual es&nbsp; hincha.

Marcelo Mescolatti juega la División de Honor de futsal con Rosario Central, club del cual es hincha.

Tras el partido, que terminó con triunfo de Independiente Rivadavia por 2-0 (y con ambos equipos clasificados a los 16avos de final de la División de Honor 2026), Mescolatti expresó sus emociones.

La palabra del Chelo Mescolatti

Tras el partido con Independiente Rivadavia, Mescolatti manifestó: "Muy contento en lo personal. Obviamente que no por el resultado. Uno siempre quiere ganar. En lo personal sé que no estoy ni al 30% mío, pero bueno. Lo tengo que disfrutar, sé que es así. La cabeza también juega, querer ganar todos los partidos. Pero tratando de disfrutarlo y siempre pensando en el equipo, obviamente".

Sobre el cariño constante que recibe en todas las canchas, expresó: "La verdad que es muy lindo, es muy gratificante. Me lo dicen todos, es producto de las cosas que he hecho a lo largo de la vida en el deporte. La verdad que es muy lindo y lo tengo que disfrutar. Es un regalo, así que lo tengo que disfrutar".

El Chelo, ídolo del futsal mendocino (y nacional), resaltó el plus que significa jugar en tierras mendocinas: "Que sea en Mendoza no tiene precio. Están mi señora, mis hijos, mi vieja, mi hermano y mis amigos. Te lo vuelvo a decir, lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo, es un regalo. Lo estoy disfrutando".

Sobre el reconocimiento de la Lepra y su paso por las inferiores del club años atrás, contó: "Cuando era joven pasé por Independiente Rivadavia. Más allá de eso el Rata (Ramiro Alonso) me dijo que me iban a hacer un reconocimiento. Les di las gracias porque la verdad que es muy lindo, más que un rival antes de un partido te haga eso".

"Una vez un entrenador y amigo me dijo que no hay nada más grande en una profesión que el reconocimiento de los pares. O sea, que los propios, los rivales, las otras instituciones te reconozcan. Estoy agradecido y disfrutando de lo que es este regalo", sentenció Mescolatti.

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