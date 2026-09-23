Marcelo Mescolatti y una emotiva jornada: volvió a su casa y fue homenajeado por Independiente Rivadavia

La palabra del Chelo Mescolatti

Tras el partido con Independiente Rivadavia, Mescolatti manifestó: "Muy contento en lo personal. Obviamente que no por el resultado. Uno siempre quiere ganar. En lo personal sé que no estoy ni al 30% mío, pero bueno. Lo tengo que disfrutar, sé que es así. La cabeza también juega, querer ganar todos los partidos. Pero tratando de disfrutarlo y siempre pensando en el equipo, obviamente".

Sobre el cariño constante que recibe en todas las canchas, expresó: "La verdad que es muy lindo, es muy gratificante. Me lo dicen todos, es producto de las cosas que he hecho a lo largo de la vida en el deporte. La verdad que es muy lindo y lo tengo que disfrutar. Es un regalo, así que lo tengo que disfrutar".

El Chelo, ídolo del futsal mendocino (y nacional), resaltó el plus que significa jugar en tierras mendocinas: "Que sea en Mendoza no tiene precio. Están mi señora, mis hijos, mi vieja, mi hermano y mis amigos. Te lo vuelvo a decir, lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo, es un regalo. Lo estoy disfrutando".

Sobre el reconocimiento de la Lepra y su paso por las inferiores del club años atrás, contó: "Cuando era joven pasé por Independiente Rivadavia. Más allá de eso el Rata (Ramiro Alonso) me dijo que me iban a hacer un reconocimiento. Les di las gracias porque la verdad que es muy lindo, más que un rival antes de un partido te haga eso".

"Una vez un entrenador y amigo me dijo que no hay nada más grande en una profesión que el reconocimiento de los pares. O sea, que los propios, los rivales, las otras instituciones te reconozcan. Estoy agradecido y disfrutando de lo que es este regalo", sentenció Mescolatti.