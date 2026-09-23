La Selección argentina volvió al ruedo y tuvo su primer entrenamiento en Ezeiza

A dos meses de obtener el subcampeonato del mundo, la Selección argentina volvió a reencontrarse para disputar la serie de amistosos que tendrá en esta ventana FIFA ante Bolivia, Benín y Burkina Faso.
La Selección argentina se entrenó por primera vez en el predio de Ezeiza pensando en los tres amistosos que tiene por delante en la ventana FIFA
A dos meses de obtener el subcampeonato del mundo, la Selección argentina volvió a reencontrarse para disputar la serie de amistosos que tendrá en esta ventana FIFA ante Bolivia, Benín y Burkina Faso.
Bajo los órdenes de Lionel Scaloni, la Albiceleste comenzó los entrenamientos este martes por la tarde en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Restando una semana para el primer amistoso de la serie ante Bolivia, del próximo miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el combinado nacional arrancó con los entrenamientos en el inicio de una nueva era que ya no tendrá como capitán y máximo referente a Lionel Andrés Messi.
La despedida del capitán de la Selección argentina será contra Benín, en el último de los tres encuentros de la fecha FIFA, a disputarse en el Monumental para donde se le pondrá un punto final a la era del gran 10.
Mientras tanto, dos partidos se disputarán antes de aquel evento canónico y el plantel Albiceleste ya se entrena con ese objetivo. Entre las caras nuevas que aparecieron por primera vez en una convocatoria a la Mayor aparecieron: Leonel Flores, de Boca; Tobías Andrada, de River; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo.
Enzo Fernández se sumará más tarde y estará presente en esta ventana FIFA pese a tener que cumplir una fecha de suspensión tras recibir tarjeta roja en la final del Mundial. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se acoplarán para el último amistoso que será la despedida del 10.
En cuanto a la agenda de partidos, así quedaron estipulados: