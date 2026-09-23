La Selección argentina volvió al ruedo y tuvo su primer entrenamiento en Ezeiza

La despedida del capitán de la Selección argentina será contra Benín, en el último de los tres encuentros de la fecha FIFA, a disputarse en el Monumental para donde se le pondrá un punto final a la era del gran 10.

Mientras tanto, dos partidos se disputarán antes de aquel evento canónico y el plantel Albiceleste ya se entrena con ese objetivo. Entre las caras nuevas que aparecieron por primera vez en una convocatoria a la Mayor aparecieron: Leonel Flores, de Boca; Tobías Andrada, de River; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo.

Enzo Fernández se sumará más tarde y estará presente en esta ventana FIFA pese a tener que cumplir una fecha de suspensión tras recibir tarjeta roja en la final del Mundial. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se acoplarán para el último amistoso que será la despedida del 10.

Así es la agenda de la Selección argentina

Miércoles 23 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.

Jueves 24 de septiembre: entrenamiento a las 10:30. Los últimos 15 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.

Viernes 25 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.

Sábado 26 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.

Domingo 27 de septiembre: jornada de descanso.

Lunes 28 de septiembre: entrenamiento a las 16, los primeros 30 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.

Martes 29 de septiembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni desde las 14.15. Luego, a las 15.30, el plantel realizará un nuevo entrenamiento que tendrá los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada.

En cuanto a la agenda de partidos, así quedaron estipulados: