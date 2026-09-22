En una jornada, la 10ª de competencia de los Juegos Suramericanos, donde el hockey sobre césped se robó todos los titulares para el deporte argentino, también hubo aporte de medalla en atletismo, y bádminton. Se destacó la medalla de plata de Matías Reynaga y la de bronce Nélida Peñaflor en atletismo. También hubo podio para el bádminton.
Juegos Suramericanos: Cómo les fue a los argentinos en la 10ª jornada de competencia
Este martes se disputó el 10° día de competencia de los Juegos Suramericanos, y el equipo argentino sumó medallas en hockey sobre césped, atletismo y bádminton
El hockey sobre césped se cubrió de gloria con la obtención de dos preseas de oro de la mano de las selecciones femenina y masculina ganando las finales correspondientes ante los representativos de Chile.
El atletismo aportó tres medallas de plata
Este martes el salteño Matías Reynaga -oro en el último Panamericano- consiguió la medalla de plata en la prueba pedestre de los 10.000 metros masculino. El ganador de la prueba, y medalla de oro, fue el uruguayo Santiago Catrofe, con un tiempo de 28 minutos 36 segundos 79 décimas (28' 16'' 79/10). Reynaga +9'' 38/10. Tercero fue Luis Masabanda, de Ecuador, a +19'' 94/10.
En la misma distancia (10.000m), femenino, Nélida Peñaflor ganó la presea de bronce, con un tiempo de 32' 34'' 35/10, detrás de la ganadora, Mary Granja, de Ecuador (32' 29'' 50/10), y Luz Rojas, de Perú (32' 32'' 00/10).
En la prueba de Relevo 4x100 mixto, el equipo argentino también finalizó segundo, colgándose la medalla de plata, detrás de Venezuela, ganador del oro. Lucas Villegas, Milagros D' Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio registraron un tiempo de 42'' 22/10, a 35 décimas del ganador. Tercero -medalla de bronce- fue el equipo de Colombia (+0'' 50/10).
La cosecha de medallas se completó en el Bádminton -equipo mixto-, con el bronce obtenido al derrotar 3-0 a Venezuela en la final de consuelo. Santiago Otero y Ailén Oliva, le ganaron a Jonathan Wo Zheng.
En pocas palabras
- Juegos Suramericanos: El equipo argentino sumó medallas en hockey, atletismo y bádminton en la décima jornada.
- Atletismo: Matías Reynaga obtuvo plata en 10.000m, Nélida Peñaflor bronce y el relevo 4x100 mixto plata.
- Otros deportes: Las Leonas y Los Leones ganaron oro en hockey; el bádminton mixto sumó bronce.