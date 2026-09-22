Juegos Suramericanos: Cómo les fue a los argentinos en la 10ª jornada de competencia

El hockey sobre césped se cubrió de gloria con la obtención de dos preseas de oro de la mano de las selecciones femenina y masculina ganando las finales correspondientes ante los representativos de Chile.

El atletismo aportó tres medallas de plata

Este martes el salteño Matías Reynaga -oro en el último Panamericano- consiguió la medalla de plata en la prueba pedestre de los 10.000 metros masculino. El ganador de la prueba, y medalla de oro, fue el uruguayo Santiago Catrofe, con un tiempo de 28 minutos 36 segundos 79 décimas (28' 16'' 79/10). Reynaga +9'' 38/10. Tercero fue Luis Masabanda, de Ecuador, a +19'' 94/10.