Inicio Ovación Polideportivo Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Orgullo mendocino: María Delfina Estoco consiguió su segunda medalla en los Juegos Suramericanos 2026

La mendocina Delfina Estoco logró este martes su segunda medalla en Gimnasia Artística en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Ha cosechado una presea de plata y una de oro

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Delfina Estoco (está a la izquierda) consiguió una nueva medalla en los Juegos Suramericanos.

Delfina Estoco (está a la izquierda) consiguió una nueva medalla en los Juegos Suramericanos.

María Delfina Estoco es orgullo mendocino. La deportista localo logró este martes su segunda medalla en Gimnasia Artística en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Ha cosechado una presea de plata y una de oro.

María Delfina Estoco consiguió este martes la medalla de plata en barras asimétricas y su compañera Julieta Oro se quedó con la de oro.

Delfina Estoco muestra su alegr&iacute;a. La mendocina es la cuarta en la foto de izquierda a derecha.

Delfina Estoco muestra su alegría. La mendocina es la cuarta en la foto de izquierda a derecha.

María Delfina Estoco había ganado una medalla de oro

Estoco había logrado la medalla de oro el pasado lunes. Argentina obtuvo la presea en Gimnasia Artística por equipos y la gimnasta local se destacó junto a Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocio Saucedo, Emilia Acosta, y Julieta Lucas. Ganaron el primer lugar al haber sumado 208.706, puntos, superando a Brasil (Plata con 206.188 puntos).

Estoco es la primera gimnasta mendocina en lograr una medalla de oro en los Juegos Suramericanos y la primera en integrar la selección argentina mayor.

Delfina se inició en este deporte a los 5 años y luego se sumó al gimnasio Akros y aún se mantiene ahí.

En los últimos tiempos participó en concentraciones en el CENARD y además participó en torneos de Brasil para sumar experiencia.

El esfuerzo de la deportista de 18 años dio sus frutos y sigue dándole alegrías a su provincia.

Juegos Suramericanos: Argentina ganó la medalla de oro y postergó a Brasil

El equipo nacional conquistó la medalla de oro en gimnasia artística y con este resultado cortó la hegemonía brasileña de más de tres décadas en esta prueba.

El equipo albiceleste, integrado por la mendocina María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, obtuvo un puntaje de 208.706 entre las distintas pruebas (salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo) y superó por un escaso margen a Brasil (206.188), dejando a Panamá en el tercer lugar del podio (198.538).

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas