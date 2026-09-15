Orgullo mendocino: María Delfina Estoco consiguió su segunda medalla en los Juegos Suramericanos 2026

María Delfina Estoco es orgullo mendocino. La deportista localo logró este martes su segunda medalla en Gimnasia Artística en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Ha cosechado una presea de plata y una de oro.
La mendocina Delfina Estoco logró este martes su segunda medalla en Gimnasia Artística en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Ha cosechado una presea de plata y una de oro
María Delfina Estoco es orgullo mendocino. La deportista localo logró este martes su segunda medalla en Gimnasia Artística en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Ha cosechado una presea de plata y una de oro.
María Delfina Estoco consiguió este martes la medalla de plata en barras asimétricas y su compañera Julieta Oro se quedó con la de oro.
Estoco había logrado la medalla de oro el pasado lunes. Argentina obtuvo la presea en Gimnasia Artística por equipos y la gimnasta local se destacó junto a Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocio Saucedo, Emilia Acosta, y Julieta Lucas. Ganaron el primer lugar al haber sumado 208.706, puntos, superando a Brasil (Plata con 206.188 puntos).
Estoco es la primera gimnasta mendocina en lograr una medalla de oro en los Juegos Suramericanos y la primera en integrar la selección argentina mayor.
Delfina se inició en este deporte a los 5 años y luego se sumó al gimnasio Akros y aún se mantiene ahí.
En los últimos tiempos participó en concentraciones en el CENARD y además participó en torneos de Brasil para sumar experiencia.
El esfuerzo de la deportista de 18 años dio sus frutos y sigue dándole alegrías a su provincia.
El equipo nacional conquistó la medalla de oro en gimnasia artística y con este resultado cortó la hegemonía brasileña de más de tres décadas en esta prueba.
El equipo albiceleste, integrado por la mendocina María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, obtuvo un puntaje de 208.706 entre las distintas pruebas (salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo) y superó por un escaso margen a Brasil (206.188), dejando a Panamá en el tercer lugar del podio (198.538).