Orgullo mendocino: María Delfina Estoco consiguió su segunda medalla en los Juegos Suramericanos 2026

Estoco es la primera gimnasta mendocina en lograr una medalla de oro en los Juegos Suramericanos y la primera en integrar la selección argentina mayor.

Delfina se inició en este deporte a los 5 años y luego se sumó al gimnasio Akros y aún se mantiene ahí.

En los últimos tiempos participó en concentraciones en el CENARD y además participó en torneos de Brasil para sumar experiencia.

El esfuerzo de la deportista de 18 años dio sus frutos y sigue dándole alegrías a su provincia.

Juegos Suramericanos: Argentina ganó la medalla de oro y postergó a Brasil

El equipo nacional conquistó la medalla de oro en gimnasia artística y con este resultado cortó la hegemonía brasileña de más de tres décadas en esta prueba.

El equipo albiceleste, integrado por la mendocina María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, obtuvo un puntaje de 208.706 entre las distintas pruebas (salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo) y superó por un escaso margen a Brasil (206.188), dejando a Panamá en el tercer lugar del podio (198.538).