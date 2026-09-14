Es furor en Netflix la sensual serie de 5 capítulos que es un éxito mundial

Pero al ver la dinámica entre Michaela y Simone, cree que su hermana menor está en peligro y decide hacer lo necesario para recuperarla.

Sirenas, narrada durante un intenso fin de semana en la lujosa propiedad de los Kell en una isla, la serie constituye un análisis mordaz, sensual y siniestramente divertido de la feminidad, el poder y la clase.

La nueva serie de Netflix tiene solo cinco episodios y es una comedia negra estadounidense, con un tono ambiguo y psicológico.

Netflix: de qué trata la serie Sirenas

La historia de la serie gira en torno a Devon (Meghann Fahy), quien sospecha que su hermana Simone (Milly Alcock) tiene una relación muy extraña con su nueva jefa, la enigmática socialité Michaela Kell (Julianne Moore).

La lujosa vida de Michaela es como una droga para Simone. Devon decide que es hora de intervenir, pero no sabe que Michaela es una oponente a la que temer.

Netflix: reparto de la serie Sirenas

Julianne Moore

Meghann Fahy

Milly Alcock

Kevin Bacon

Tráiler de la serie Sirenas

Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica