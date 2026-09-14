Netflix no deja de sorprender con la serie de Estados Unidos de solo 5 capítulos que lo tiene todo; romance, sensualidad y amor, se trata de Sirenas.
Es furor en Netflix la sensual serie de 5 capítulos que es un éxito mundial
Netflix no deja de sorprender con la serie de Estados Unidos de solo 5 capítulos que lo tiene todo; romance, sensualidad y amor
La serie Sirenas sigue a Devon mientras lucha por reconectar con su hermana Simone, quien no tiene la mínima intención de volver a casa y está enfocada en cumplir a la perfección con su trabajo como asistente personal de Michaela, quien se ha convertido en el centro de su vida.
Tras recorrer un largo camino, Devon llega a Cliff House dispuesta a hacer un escándalo para que su hermana también se haga cargo de su padre enfermo, a pesar de que no fue responsable con sus hijas.
Pero al ver la dinámica entre Michaela y Simone, cree que su hermana menor está en peligro y decide hacer lo necesario para recuperarla.
Sirenas, narrada durante un intenso fin de semana en la lujosa propiedad de los Kell en una isla, la serie constituye un análisis mordaz, sensual y siniestramente divertido de la feminidad, el poder y la clase.
La nueva serie de Netflix tiene solo cinco episodios y es una comedia negra estadounidense, con un tono ambiguo y psicológico.
Netflix: de qué trata la serie Sirenas
La historia de la serie gira en torno a Devon (Meghann Fahy), quien sospecha que su hermana Simone (Milly Alcock) tiene una relación muy extraña con su nueva jefa, la enigmática socialité Michaela Kell (Julianne Moore).
La lujosa vida de Michaela es como una droga para Simone. Devon decide que es hora de intervenir, pero no sabe que Michaela es una oponente a la que temer.
Netflix: reparto de la serie Sirenas
- Julianne Moore
- Meghann Fahy
- Milly Alcock
- Kevin Bacon
Tráiler de la serie Sirenas
Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene a Sirenas, una serie estadounidense de 5 capítulos que combina romance, sensualidad y amor.
- Trama central: la historia sigue a Devon en su intento por recuperar a su hermana Simone, quien parece estar bajo la influencia de su enigmática jefa, Michaela Kell.