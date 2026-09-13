Netflix arrasa con la lujosa y romántica serie de época donde el romanticismo y el drama te harán vivir momentos inolvidables, se trata de El Gatopardo.
Netflix arrasa con la serie de época donde el romanticismo y la pasión explotan
Netflix arrasa con la lujosa y romántica serie de época donde el romanticismo y el drama te harán vivir momentos inolvidables
El Gatopardo es una mega producción italiana de seis episodios que acaba de llegar a Netflix. Esta serie, que adapta la novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa publicada en 1958, sigue a una familia aristócrata siciliana del siglo XIX que se ve atrapada en una vorágine de cambios sociopolíticos.
Ambientada en Sicilia durante la década de 1860, la historia de El Gatopardo gira en torno a Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, un noble siciliano cuya familia se enfrenta a los cambios de la vida italiana durante la conquista de Garibaldi.
Cuando los Camisas Rojas llegan a Palermo, Corbera y su familia huyen a su finca de Donnafugata, donde su situación rápidamente cambia, pues se vuelve precaria. Así, la familia Corbera tendrá que adaptarse para sobrevivir.
La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa ya sirvió como base para una aclamada película de Luchino Visconti, pero eso no impidió que Netflix Italia apostase por sacar adelante una nueva versión en forma de lujosa miniserie.
Netflix: de qué trata la serie El Gatopardo
Una familia aristócrata siciliana del siglo XIX se ve atrapada en una vorágine de cambios sociopolíticos. Sicilia, década de 1860, en plena revolución, don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, siempre ha vivido rodeado de belleza y privilegios.
Pero a medida que la unificación italiana se va consolidando y la aristocracia ve amenazada su posición, Fabrizio se da cuenta de que el futuro de su familia corre peligro.
Para evitarlo, tiene que forjar nuevas alianzas que pondrán a prueba todos sus principios... Adaptación de la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Netflix: reparto de la serie El Gatopardo
- Kim Rossi Stuart es Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina
- Benedetta Porcaroli es Concetta Corbera de Salina
- Deva Cassel es Angelica Sedara
- Saul Nanni es Tancredi Falconeri
- Paolo Calabresi es Padre Pirrone
- Francesco Colella es Don Calogero Sedara
- Astrid Meloni es Maria Stella Corbera de Salina
- Francesco Di Leva es Russo
Tráiler de la serie El Gatopardo
Dónde ver la serie El Gatopardo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El Gatopardo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El Gatopardo se puede ver en Netflix.
- España: la serie El Gatopardo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la serie El Gatopardo, una lujosa serie de época italiana sobre cambios sociopolíticos en Sicilia.
- Trama: narra la adaptación de la familia aristócrata Corbera a la unificación italiana y la amenaza a su posición.
- Producción: basada en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, consta de seis episodios y ya está disponible en la plataforma.