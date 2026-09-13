Netflix arrasa con la serie de época donde el romanticismo y la pasión explotan

Cuando los Camisas Rojas llegan a Palermo, Corbera y su familia huyen a su finca de Donnafugata, donde su situación rápidamente cambia, pues se vuelve precaria. Así, la familia Corbera tendrá que adaptarse para sobrevivir.

La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa ya sirvió como base para una aclamada película de Luchino Visconti, pero eso no impidió que Netflix Italia apostase por sacar adelante una nueva versión en forma de lujosa miniserie.

Netflix: de qué trata la serie El Gatopardo

Una familia aristócrata siciliana del siglo XIX se ve atrapada en una vorágine de cambios sociopolíticos. Sicilia, década de 1860, en plena revolución, don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, siempre ha vivido rodeado de belleza y privilegios.

Pero a medida que la unificación italiana se va consolidando y la aristocracia ve amenazada su posición, Fabrizio se da cuenta de que el futuro de su familia corre peligro.

Para evitarlo, tiene que forjar nuevas alianzas que pondrán a prueba todos sus principios... Adaptación de la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Netflix: reparto de la serie El Gatopardo

Kim Rossi Stuart es Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina

Benedetta Porcaroli es Concetta Corbera de Salina

Deva Cassel es Angelica Sedara

Saul Nanni es Tancredi Falconeri

Paolo Calabresi es Padre Pirrone

Francesco Colella es Don Calogero Sedara

Astrid Meloni es Maria Stella Corbera de Salina

Francesco Di Leva es Russo

Tráiler de la serie El Gatopardo

Dónde ver la serie El Gatopardo, según la zona geográfica