The Alto Knights: Mafia y poder, la película de Netflix con Robert De Niro que revive una feroz guerra de mafiosos

La película, estrenada en 2025 y con una duración de 2 horas y 3 minutos, cuenta la historia de Frank Costello y Vito Genovese, dos figuras reales del crimen organizado que fueron amigos desde jóvenes y terminaron enfrentados por el control de la mafia. La rivalidad escala hasta convertirse en una peligrosa lucha por el poder, marcada por traiciones, violencia y un intento de asesinato.

Netflix: de qué trata The Alto Knights: Mafia y poder

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película versa: "Vito Genovese y Frank Costello, un par de italoamericanos que dirigen dos familias criminales separadas a mediados del siglo XX. Genovese intentó asesinar a Costello en 1957, aunque Costello se retiró de la mafia".