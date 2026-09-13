Entre las series y películas que actualmente pueden encontrarse en Netflix, hay una propuesta ideal para los fanáticos de las historias de mafia. Se trata de The Alto Knights: Mafia y poder, el drama criminal dirigido por Barry Levinson que tiene como gran protagonista a Robert De Niro, quien interpreta a dos de los jefes mafiosos más importantes de Nueva York.
The Alto Knights: Mafia y poder, la película de Netflix con Robert De Niro que revive una feroz guerra de mafiosos
La nueva película de Netflix, protagonizada por Robert De Niro, se adentra en la violenta guerra de poder entre dos icónicos jefes de la mafia neoyorquina
La película, estrenada en 2025 y con una duración de 2 horas y 3 minutos, cuenta la historia de Frank Costello y Vito Genovese, dos figuras reales del crimen organizado que fueron amigos desde jóvenes y terminaron enfrentados por el control de la mafia. La rivalidad escala hasta convertirse en una peligrosa lucha por el poder, marcada por traiciones, violencia y un intento de asesinato.
Netflix: de qué trata The Alto Knights: Mafia y poder
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película versa: "Vito Genovese y Frank Costello, un par de italoamericanos que dirigen dos familias criminales separadas a mediados del siglo XX. Genovese intentó asesinar a Costello en 1957, aunque Costello se retiró de la mafia".
El dato curioso: Robert De Niro interpreta a dos mafiosos
Uno de los grandes atractivos de The Alto Knights: Mafia y poder es que Robert De Niro interpreta a los dos protagonistas, Frank Costello y Vito Genovese. El actor debió diferenciar a ambos personajes mediante cambios de vestuario, maquillaje, postura y acento para representar a los dos capos de la mafia.
La película fue dirigida por Barry Levinson y cuenta con guion de Nicholas Pileggi, conocido por su trabajo en historias vinculadas al mundo de la mafia, como Buenos muchachos y Casino.
Netflix: tráiler de la película
Reparto de The Alto Knights: Mafia y poder
- Robert de Niro
- Debra Messing
- Cosmo Jarvis
- Katherine Naducci
- Michael Rispoli
- Robert Uricola
- Frank Piccirillo
- Matt Servitto
Dónde ver la película The Alto Knights: Mafia y poder
- Latinoamérica: la película se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película se puede ver en Prime Video.
- España: la película se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena The Alto Knights, un drama criminal sobre jefes mafiosos de Nueva York.
- Robert De Niro interpreta a dos icónicos capos de la mafia en la nueva producción.
- La película revive la violenta guerra de poder entre Frank Costello y Vito Genovese.