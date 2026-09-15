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Independiente Rivadavia, por la defensa de la corona: hora, TV y probables formaciones vs. Atlético Tucumán

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia se verá las caras con Atlético Tucumán en el estadio de Los Andes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia busca meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia busca meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Martín Pravata / Diario UNO.

Luego de la victoria 4-3 ante Aldosivi en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia tiene todo listo para defender la corona en la Copa Argentina. Este miércoles, desde las 19, la Lepra se verá las caras con Atlético Tucumán en el marco de los cuartos de final de la competencia. El escenario elegido es el Eduardo Gallardón (de Los Andes).

El árbitro encargado de impartir justicia será Jorge Baliño, quien estará acompañado en el VAR por Pablo Dóvalo. Podrás escuchar la previa, el partido y el post por Radio Nihuil. Mientras que la televisación estará a cargo de la señal de TyC Sports.

Independiente Rivadavia busca meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia busca meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia busca meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, el campeón vigente de la Copa Argentina, busca extender su racha en la competencia. Luego de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros, Tigre y Aldosivi, la Lepra se prepara para medirse con Atlético Tucumán.

El compromiso, correspondiente a los cuartos de final del certamen, tendrá lugar este miércoles en el estadio Eduardo Gallardón. Para el duelo, Alfredo Berti introduciría algunas variantes con respecto al equipo que viene de ganarle al Tiburón por el torneo local.

Sheyko Studer, que se lesionó en el primer tiempo del partido con Racing y se perdió los compromisos con River y Aldosivi, volvería a ser de la partida. La duda pasa por el zaguero que dejará su puesto: Iván Villalba o Leonard Costa.

Independiente Rivadavia-Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n, por un lugar en semifinales de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán, por un lugar en semifinales de la Copa Argentina.

La otra variante podría estar en el sector izquierdo de la defensa. Leonel Bucca, al igual que el último compromiso por Copa Argentina, podría ocupar esta banda en lugar de Juan Manuel Elordi.

Alfredo Berti podría meter mano también en el sector ofensivo. Matías Fernandez, que fue suplente y otorgó una asistencia para el segundo gol de Alex Arce el último sábado, ingresaría por Fabrizio Sartori.

Probables formaciones

  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernandez, Alex Arce y Maxi Salas. DT Alfredo Berti.
  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.
  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • Estadio: Eduardo Gallardón.
  • Hora: 19hs.
  • TV: TyC Sports.

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