Independiente Rivadavia, por la defensa de la corona: hora, TV y probables formaciones vs. Atlético Tucumán

El compromiso, correspondiente a los cuartos de final del certamen, tendrá lugar este miércoles en el estadio Eduardo Gallardón. Para el duelo, Alfredo Berti introduciría algunas variantes con respecto al equipo que viene de ganarle al Tiburón por el torneo local.

Sheyko Studer, que se lesionó en el primer tiempo del partido con Racing y se perdió los compromisos con River y Aldosivi, volvería a ser de la partida. La duda pasa por el zaguero que dejará su puesto: Iván Villalba o Leonard Costa.

Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán, por un lugar en semifinales de la Copa Argentina.

La otra variante podría estar en el sector izquierdo de la defensa. Leonel Bucca, al igual que el último compromiso por Copa Argentina, podría ocupar esta banda en lugar de Juan Manuel Elordi.

Alfredo Berti podría meter mano también en el sector ofensivo. Matías Fernandez, que fue suplente y otorgó una asistencia para el segundo gol de Alex Arce el último sábado, ingresaría por Fabrizio Sartori.

Probables formaciones