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No dudó en responder

Diego Simeone eligió a su candidato al Balón de Oro: "Con la edad que tiene..."

El 26 de octubre se entrega el Balón de Oro y Diego Simeone fue consultado sobre quién debe ganarlo haciendo hincapié en la edad del jugador

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Diego Simeone tiene a su elegido para el Balón de Oro.

Diego Simeone tiene a su elegido para el Balón de Oro.

Las diferentes voces del fútbol están tomando partido y opinando sobre quién debe ganar el Balón de Oro, el galardón que entrega la revista France Football y que premia al mejor jugador del mundo. En esta oportunidad, fue Diego Simeone el consultado sobre su favorito para quedarse con la distinción en la edición 2026.

Son 30 los nominados y en la lista hay solo dos argentinos: Lionel Messi y Lautaro Martínez, mientras que entre los 10 candidatos a ganar el Trofeo Yashin (al mejor arquero del mundo) está el Dibu Martínez.

Diego Simeone no dud&oacute; en responder.

Diego Simeone no dudó en responder.

Diego Simeone eligió a su candidato al Balón de Oro

En la previa del partido que enfrentará al Atlético Madrid y al Osasuna por LaLiga el entrenador del Colchonero fue consultado sobre quién debería ganar el Balón de Oro y Simeone respondió sin dudar ni un instante.

Messi. Sin ninguna duda. Messi. Sin ninguna duda.

Y para completar, manifestó: "Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene… ninguna duda: Messi".

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro

  • 2009: Barcelona.
  • 2010: Barcelona.
  • 2011: Barcelona.
  • 2012: Barcelona.
  • 2015: Barcelona.
  • 2019: Barcelona.
  • 2021: PSG.
  • 2023: Inter Miami.

En sus primeros seis Balones de Oro (2009 - 2019) los obtuvo por lo logrado en Barcelona; en 2021 lo recibió luego de su incorporación al PSG, premiando su última etapa en el conjunto catalán y la obtención de la Copa América con la Selección Argentina.

La última vez que lo ganó Lionel Messi ya estaba en Inter Miami, disputando la temporada 2022/23 con el PSG y tras consagrarse campeón del mundo en Catar 2022.

Lionel Messi tiene la oportunidad de ganar el premio por novena vez.

Lionel Messi tiene la oportunidad de ganar el premio por novena vez.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España/Barcelona)
  • Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
  • Marquinhos (Brasil/PSG)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
  • William Pacho (Ecuador/PSG)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
  • Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
  • Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • William Saliba (Francia/Arsenal)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

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