Diego Simeone eligió a su candidato al Balón de Oro: "Con la edad que tiene..."

Messi. Sin ninguna duda. Messi. Sin ninguna duda.
Y para completar, manifestó: "Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene… ninguna duda: Messi".
Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro
- 2009: Barcelona.
- 2010: Barcelona.
- 2011: Barcelona.
- 2012: Barcelona.
- 2015: Barcelona.
- 2019: Barcelona.
- 2021: PSG.
- 2023: Inter Miami.
En sus primeros seis Balones de Oro (2009 - 2019) los obtuvo por lo logrado en Barcelona; en 2021 lo recibió luego de su incorporación al PSG, premiando su última etapa en el conjunto catalán y la obtención de la Copa América con la Selección Argentina.
La última vez que lo ganó Lionel Messi ya estaba en Inter Miami, disputando la temporada 2022/23 con el PSG y tras consagrarse campeón del mundo en Catar 2022.
Lionel Messi tiene la oportunidad de ganar el premio por novena vez.
Todos los nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)