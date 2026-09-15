Qué pasa si no reservo mi nombre de usuario en WhatsApp

Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de poder crear un usuario con tu nombre, deberás reservarlo para que no haya dos cuentas iguales.

Es decir, en caso de no generar tu usuario para WhatsApp, puede que el nombre de tu cuenta lo utilice otra persona y no puedas reusarlo.

Hay que reservar el nombre con tiempo.

Cómo configurar mi usuario o nombre de WhatsApp

Para poder registrar tu usuario de WhatsApp, deberás seguir estos sencillos pasos.

Abri tu WhatsApp

Ir a la barra de Ajustes

Apreta en la sección de tu cuenta

Elegí la opción que diga nombre de usuario

Ingresar el nombre de usuario que desees

que desees Vincular tus cuentas de Facebook e Instagram.

Una vez ingresado el nombre de usuario en tu cuenta de WhatsApp, podrás cambiarlo o editar tu cuenta, siempre y cuando nadie más utilice ese nombre. Para hacerlo, deberás entrar nuevamente en la opción de nombre de usuario y seleccionar la opción de editar; con esto podrás modificarlo.