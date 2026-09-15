Qué pasa si no reservo mi nombre de usuario en WhatsApp

WhatsApp sigue sumando cambios para modernizarse y mejorar la experiencia. En ese caso, la aplicación de mensajería buscó mejorar la seguridad de los usuarios y que "pásame tu número" fuera una etapa pasada para reemplazarla por un nombre.
El objetivo de este cambio es que la persona usuaria tenga más privacidad y evite posibles problemas o hackeos al dar su número celular. Entonces, ahora debes tener un nombre de WhatsApp, pero debes reservar con tiempo porque podrían ganarte de mano.
¿Qué pasa si no reservo mi nombre de usuario de WhatsApp?
Tener un usuario en redes sociales es muy común y ahora WhatsApp se une a esta tendencia para mejorar la experiencia de su público. Esta nueva función actualizada busca mantener la privacidad y seguridad para que en caso de que tengas que compartir una conversación con alguien, puedas dar tu usuario y reservar tu número de celular para vos mismo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de poder crear un usuario con tu nombre, deberás reservarlo para que no haya dos cuentas iguales.
Es decir, en caso de no generar tu usuario para WhatsApp, puede que el nombre de tu cuenta lo utilice otra persona y no puedas reusarlo.
Cómo configurar mi usuario o nombre de WhatsApp
Para poder registrar tu usuario de WhatsApp, deberás seguir estos sencillos pasos.
- Abri tu WhatsApp
- Ir a la barra de Ajustes
- Apreta en la sección de tu cuenta
- Elegí la opción que diga nombre de usuario
- Ingresar el nombre de usuario que desees
- Vincular tus cuentas de Facebook e Instagram.
Una vez ingresado el nombre de usuario en tu cuenta de WhatsApp, podrás cambiarlo o editar tu cuenta, siempre y cuando nadie más utilice ese nombre. Para hacerlo, deberás entrar nuevamente en la opción de nombre de usuario y seleccionar la opción de editar; con esto podrás modificarlo.
En pocas palabras
- Nombre de usuario: WhatsApp implementa nombres de usuario para reemplazar el número de teléfono, buscando mejorar la privacidad y seguridad de los usuarios.
- Reserva necesaria: es crucial reservar tu nombre de usuario antes de que otra persona lo haga para evitar perder la oportunidad de usarlo.
- Configuración: el proceso de registro se realiza desde los Ajustes de la aplicación, en la sección de Cuenta, y permite vincular perfiles de Facebook e Instagram.