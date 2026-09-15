Lionel Scaloni quiere que Lionel Messi se despida de la Selección argentina en los próximos amistosos

Lionel Scaloni incluiría a Lionel Messi en la lista de convocados para los próximos partidos amistosos que la Selección argentina disputará en el país y el deseo del DT es que tenga una merecida despedida de los hinchas en el país.
Lionel Scaloni incluiría a Lionel Messi en la lista de convocados para los próximos partidos amistosos que la Selección argentina disputará en el país
Lionel Scaloni incluiría a Lionel Messi en la lista de convocados para los próximos partidos amistosos que la Selección argentina disputará en el país y el deseo del DT es que tenga una merecida despedida de los hinchas en el país.
La Selección argentina confirmó que jugará 3 partidos amistosos en el país en la próxima fecha FIFA y en las últimas horas creció la versión de que el DT, con el apoyo de la AFA, le ofrecerá a Messi jugar al menos uno de esos encuentros.
La comunicación oficial indica que los subcampeones del Mundial 2026 jugarán el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los siguientes dos encuentros serán en el Estadio Monumental el sábado 3 y el martes 6 de octubre frente a las modestas selecciones de Burkina Faso y Benín, respectivamente.
El único detalle que resta para que se confirmen de manera oficial estos rivales es que los amistosos sean considerados por la FIFA como Clase A y sean tenidos en cuenta para la suspensiones que pesan sobre Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada, quienes se perderán 10, 8, 3 y un partido respectivamente.
Además, el objetivo es homenajear a Messi, quien anunció su retiro de la Selección argentina el pasado 31 de agosto.
Luego de esta fecha FIFA, la Selección argentina volverá a tener una ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, donde podría disputar otros dos encuentros, seguramente en el exterior.
Una vez finalizada esa fecha FIFA, el técnico Lionel Scaloni definirá su futuro en el cargo ya que su contrato vence el 31 de diciembre de este año.