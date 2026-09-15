Lionel Scaloni quiere que Lionel Messi se despida de la Selección argentina en los próximos amistosos

El único detalle que resta para que se confirmen de manera oficial estos rivales es que los amistosos sean considerados por la FIFA como Clase A y sean tenidos en cuenta para la suspensiones que pesan sobre Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada, quienes se perderán 10, 8, 3 y un partido respectivamente.

Además, el objetivo es homenajear a Messi, quien anunció su retiro de la Selección argentina el pasado 31 de agosto.

Lo que viene para la Selección argentina

Luego de esta fecha FIFA, la Selección argentina volverá a tener una ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, donde podría disputar otros dos encuentros, seguramente en el exterior.

Una vez finalizada esa fecha FIFA, el técnico Lionel Scaloni definirá su futuro en el cargo ya que su contrato vence el 31 de diciembre de este año.