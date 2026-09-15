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Así está el peleado historial entre Boca y San Pablo

El historial del enfrentamiento por cuartos de final de Copa Sudamericana presenta una leve ventaja para Boca

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
En 2006 Boca se consagró en el Morumbí.

En 2006 Boca se consagró en el Morumbí.

Desde las 21.30 el estadio MorumBIS se llenará de acción para albergar un nuevo enfrentamiento entre San Pablo y Boca Juniors en un partido para alquilar balcones correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La primera vez que se vieron las caras fueron en 1993 y desde entonces hasta se enfrentaron en una final.

El historial está muy peleado, aunque el Xeneize es el equipo que cuenta con una ventaja que intentará estirar para conseguir el boleto para las semis donde podrá enfrentar al ganador de Vasco Da Gama e Independiente Santa Fe (juegan desde las 19 en Brasil, en la ida empataron sin goles).

As&iacute; formaba Boca en 1993.

Así formaba Boca en 1993.

Así está el historial entre Boca y San Pablo

El Xeneize y el Sampa se han enfrentado en 13 oportunidades:

  • Boca ganó 6 veces.
  • San Pablo ganó 4 partidos.
  • Empataron 3 encuentros.

En los duelos decisivos, las estadísticas favorecen al conjunto argentino, ya que logró clasificar en tres de las cuatro series en las que se enfrentaron. Todo comenzó en la Copa de Oro de 1993, cuando Boca le ganó a San Pablo en semifinales: fue 1 a 0 en La Bombonera y 1 a 1 en Brasil (luego se consagró en la final).

En 1994, se enfrentaron nuevamente en semifinales, pero en esta oportunidad por la Supercopa. De local, el Xeneize ganó 2 a 0 y en el Morumbí cayó 1 a 0, por lo que volvió a pasar a la final, donde Independiente se consagró campeón.

En 2006, tuvieron que definir la Recopa Sudamericana porque Boca había ganado la Sudamericana y San Pablo, la Libertadores. En La Bombonera ganó el conjunto local por 2 a 1 y en Brasil fue empate 2 a 2, por lo que se sumó una nueva estrella para la azul y oro.

Boca le gan&oacute; a San Pablo y gan&oacute; la Recopa de 2006.

Boca le ganó a San Pablo y ganó la Recopa de 2006.

Para cerrar los números en relación con los enfrentamientos en series, hay que viajar a la Copa Sudamericana 2007, donde Boca ganó de local 2 a 1 y en Brasil el conjunto paulista se impuso 1 a 0. En ese momento estaba vigente la regla del gol de visitante, por lo que el conjunto argentino quedó eliminado.

Todos los enfrentamientos entre Boca y San Pablo

  • Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo.
  • Copa de Oro 1993: San Pablo 1-1 Boca.
  • Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo.
  • Supercopa 1994: San Pablo 1-0 Boca.
  • Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca.
  • Supercopa 1995: Boca 2-3 San Pablo.
  • Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo.
  • Copa Mercosur 1999: San Pablo 1-1 Boca.
  • Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo.
  • Recopa Sudamericana 2006: San Pablo 2-2 Boca.
  • Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo.
  • Copa Sudamericana 2007: San Pablo 1-0 Boca.
  • Copa Sudamericana 2026: Boca 1- San Pablo.

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