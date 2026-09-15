Así está el peleado historial entre Boca y San Pablo

Boca ganó 6 veces.

ganó 6 veces. San Pablo ganó 4 partidos.

ganó 4 partidos. Empataron 3 encuentros.

En los duelos decisivos, las estadísticas favorecen al conjunto argentino, ya que logró clasificar en tres de las cuatro series en las que se enfrentaron. Todo comenzó en la Copa de Oro de 1993, cuando Boca le ganó a San Pablo en semifinales: fue 1 a 0 en La Bombonera y 1 a 1 en Brasil (luego se consagró en la final).

En 1994, se enfrentaron nuevamente en semifinales, pero en esta oportunidad por la Supercopa. De local, el Xeneize ganó 2 a 0 y en el Morumbí cayó 1 a 0, por lo que volvió a pasar a la final, donde Independiente se consagró campeón.

En 2006, tuvieron que definir la Recopa Sudamericana porque Boca había ganado la Sudamericana y San Pablo, la Libertadores. En La Bombonera ganó el conjunto local por 2 a 1 y en Brasil fue empate 2 a 2, por lo que se sumó una nueva estrella para la azul y oro.

Boca le ganó a San Pablo y ganó la Recopa de 2006.

Para cerrar los números en relación con los enfrentamientos en series, hay que viajar a la Copa Sudamericana 2007, donde Boca ganó de local 2 a 1 y en Brasil el conjunto paulista se impuso 1 a 0. En ese momento estaba vigente la regla del gol de visitante, por lo que el conjunto argentino quedó eliminado.

Todos los enfrentamientos entre Boca y San Pablo