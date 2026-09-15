River sigue sumando buenas noticias desde que asumió Leonardo Ponzio como técnico

River le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en un amistoso organizado por el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio luego del agónico triunfo ante Atlético Tucumán en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.
River ganó un amistoso organizado por el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio luego del agónico triunfo ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura 2026.
River le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en un amistoso organizado por el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio luego del agónico triunfo ante Atlético Tucumán en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.
En el encuentro informal, de un tiempo de 45 minutos, disputado en el River Camp, el equipo ubicado en el barrio de Núñez venció con lo justo a los de Caseros, con el único gol realizado por el delantero colombiano Rafael Santos Borré.
Tras la renuncia de Eduardo Coudet debido a un inicio de semestre para el olvido, este pasado fin de semana, Leonardo Ponzio, nuevo entrenador interino, volvió a mostrar sus dotes en su primer ciclo en el puesto al conseguir su tercera victoria consecutiva con un buen nivel futbolístico y carácter del equipo para ir en busca de la victoria que llegó sobre el final con tanto de Thiago Almada.
Además de los buenos resultados y el estilo de juego, Ponzio comenzó esta nueva etapa con decisiones a nivel entrenador con su firma, como el amistoso que, al igual que en la fecha pasada, en la que venció por 3-0 a All Boys, se realizan para que los futbolistas suplentes que hayan sumado minutos, o no, en los partidos oficiales, tengan mayor rodaje en vistas de los próximos compromisos oficiales ante Huracán (sábado 19) y Sarmiento (después de fecha FIFA).
El equipo que paró Ponzio para enfrentar al “Pincha de Caseros” tuvo en el arco a Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Francisco Ortega en la defensa; mientras que en el mediocampo estuvieron Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri y Lautaro Pereyra; Borré y Lucas Beltrán como dupla ofensiva.
En este caso los titulares que jugaron el sábado pasado tuvieron solo entrenamiento regenerativo en las prácticas matutinas de este lunes; mientras que los que ingresaron desde el banco y los que no disputaron minutos en dicho encuentro jugaron el amistoso informal frente al equipo de la Primera Nacional.