River sigue sumando buenas noticias desde que asumió Leonardo Ponzio como técnico

Además de los buenos resultados y el estilo de juego, Ponzio comenzó esta nueva etapa con decisiones a nivel entrenador con su firma, como el amistoso que, al igual que en la fecha pasada, en la que venció por 3-0 a All Boys, se realizan para que los futbolistas suplentes que hayan sumado minutos, o no, en los partidos oficiales, tengan mayor rodaje en vistas de los próximos compromisos oficiales ante Huracán (sábado 19) y Sarmiento (después de fecha FIFA).

El equipo de River que paró Leonardo Ponzio para sumar otra victoria

El equipo que paró Ponzio para enfrentar al “Pincha de Caseros” tuvo en el arco a Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Francisco Ortega en la defensa; mientras que en el mediocampo estuvieron Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri y Lautaro Pereyra; Borré y Lucas Beltrán como dupla ofensiva.

En este caso los titulares que jugaron el sábado pasado tuvieron solo entrenamiento regenerativo en las prácticas matutinas de este lunes; mientras que los que ingresaron desde el banco y los que no disputaron minutos en dicho encuentro jugaron el amistoso informal frente al equipo de la Primera Nacional.