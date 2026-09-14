Arruabarrena recupera jugadores: los convocados de Boca para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana

Boca recupera a dos figuras para enfrentar a San Pablo

El arquero Álvaro Montero se perdió el triunfo 3-1 sobre Central Córdoba por un viaje de urgencia a Colombia a raíz de un problema familiar, pero será será titular este martes.

El arquero fue licenciado a causa del fallecimiento de su abuela, pero regresó y jugará ante los brasileños.

Además Arruabarrena contará con Milton Delgado, quien había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial y se suma a los convocados nuevamente.

Además el defensor Malcom Braida es el otro jugador que estará nuevamente a disposición del DT. El ex San Lorenzo tenía una lesión muscular que le impidió ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos dos encuentros por el certamen local.

Debido a la ausencia de Braida se produjo el debut de Matías Satas ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

La probable formación de Boca ante San Pablo

Boca formaría ante el equipo paulista con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.