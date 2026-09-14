El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, sonríe. Es que el Vasco recupera a jugadores fundamentales para enfrentar a San Pablo de Brasil en el estadio Morumbí este martes a las 21.30, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Arruabarrena recupera jugadores: los convocados de Boca para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana
El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, recupera a algunas figuras para visitar a San Pablo este martes, por la revancha de los cuartos de la Copa Sudamericana
Boca, que viajó este lunes a Brasil, se impuso por 1-0 en el partido de ida jugado en La Bombonera la semana pasada y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen enfrentando a un rival muy complicado.
Mientras que San Pablo también puso a varios suplentes el fin de semana pasado pensando en la revancha ante Boca. El equipo dirigido por Dorival Júnior perdió 2-0 ante Palmeiras en el clásico paulista, por la fecha 27 del Brasileirao.
Boca recupera a dos figuras para enfrentar a San Pablo
El arquero Álvaro Montero se perdió el triunfo 3-1 sobre Central Córdoba por un viaje de urgencia a Colombia a raíz de un problema familiar, pero será será titular este martes.
El arquero fue licenciado a causa del fallecimiento de su abuela, pero regresó y jugará ante los brasileños.
Además Arruabarrena contará con Milton Delgado, quien había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial y se suma a los convocados nuevamente.
Además el defensor Malcom Braida es el otro jugador que estará nuevamente a disposición del DT. El ex San Lorenzo tenía una lesión muscular que le impidió ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos dos encuentros por el certamen local.
Debido a la ausencia de Braida se produjo el debut de Matías Satas ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza.
La probable formación de Boca ante San Pablo
Boca formaría ante el equipo paulista con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
En pocas palabras
- Boca Juniors recupera: El DT Rodolfo Arruabarrena contará con Álvaro Montero y Milton Delgado para enfrentar a San Pablo.
- Torneo: El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará este martes a las 21.30.
- Resultado de ida: Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera en el encuentro de ida.