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Arruabarrena recupera jugadores: los convocados de Boca para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, recupera a algunas figuras para visitar a San Pablo este martes, por la revancha de los cuartos de la Copa Sudamericana

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Rodolfo Arruabarrena se jugará una parada difícil. Boca visitará a San Pablo.

Rodolfo Arruabarrena se jugará una parada difícil. Boca visitará a San Pablo.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, sonríe. Es que el Vasco recupera a jugadores fundamentales para enfrentar a San Pablo de Brasil en el estadio Morumbí este martes a las 21.30, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca, que viajó este lunes a Brasil, se impuso por 1-0 en el partido de ida jugado en La Bombonera la semana pasada y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen enfrentando a un rival muy complicado.

&Aacute;lvaro Montero volver&aacute; al arco de Boca.

Álvaro Montero volverá al arco de Boca.

Mientras que San Pablo también puso a varios suplentes el fin de semana pasado pensando en la revancha ante Boca. El equipo dirigido por Dorival Júnior perdió 2-0 ante Palmeiras en el clásico paulista, por la fecha 27 del Brasileirao.

Boca recupera a dos figuras para enfrentar a San Pablo

El arquero Álvaro Montero se perdió el triunfo 3-1 sobre Central Córdoba por un viaje de urgencia a Colombia a raíz de un problema familiar, pero será será titular este martes.

El arquero fue licenciado a causa del fallecimiento de su abuela, pero regresó y jugará ante los brasileños.

Además Arruabarrena contará con Milton Delgado, quien había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial y se suma a los convocados nuevamente.

Además el defensor Malcom Braida es el otro jugador que estará nuevamente a disposición del DT. El ex San Lorenzo tenía una lesión muscular que le impidió ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos dos encuentros por el certamen local.

Debido a la ausencia de Braida se produjo el debut de Matías Satas ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

La probable formación de Boca ante San Pablo

Boca formaría ante el equipo paulista con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

En pocas palabras

  • Boca Juniors recupera: El DT Rodolfo Arruabarrena contará con Álvaro Montero y Milton Delgado para enfrentar a San Pablo.
  • Torneo: El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará este martes a las 21.30.
  • Resultado de ida: Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en La Bombonera en el encuentro de ida.
Resumen generado por Thinkindot AI

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