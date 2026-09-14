Independiente Rivadavia recuperó la punta de la Tabla Anual: así quedaron las posiciones

Independiente Rivadavia lidera esa tabla con 48 puntos, Argentinos Juniors está segundo con 47 y el podio lo completa Vélez con 45.

Por delante quedan 6 partidos y este es el fixture que tiene cada equipo que lucha por la punta:

Independiente Rivadavia:

fecha 10: visitante vs. Barracas Central.

fecha 11: local vs. Gimnasia.

fecha 12: visitante vs. Rosario Central.

fecha 13: local vs. Tigre.

fecha 14: visitante vs. Argentinos.

fecha 15: local. vs Banfield.

fecha 16: visitante vs. Gimnasia (Mza).

Argentinos Juniors:

fecha 10: visitante vs. Rosario Central.

fecha 11: local vs, Tigre.

fecha 12: visitante vs. Platense.

fecha 13: visitante vs. Banfield.

fecha 14: local vs. Independiente Rivadavia .

. fecha 15: visitante vs. Atlético Tucumán.

fecha 16: local vs. Huracán.

Vélez:

fecha 10: local vs. Tigre

fecha 11: local vs. Platense.

fecha 12: visitante vs. Lanús.

fecha 13: local vs. Gimnasia (Mza).

fecha 14: visitante vs. Central Córdoba.

fecha 15: local vs San Lorenzo.

fecha 16: visitante vs. Unión.

Al hacer click en "Acumulada" podrás conocer todas las posiciones de la Tabla Anual:

Los clasificados a los torneos internacionales

Argentinos Junior empató con Gimnasia y perdió la punta de la Tabla Anual.

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

Belgrano, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.

El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.

El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.

1° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Independiente Rivadavia ).

). 2° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Argentinos Juniors ).

). 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa (hoy es Vélez).

En caso que un equipo que se consagre campeón también ocupe un lugar en la Tabla Anual (o vuelva a ganar un título), su cupo quedará para el siguiente equipo mejor ubicado.

Esto también sucede si un conjunto argentino gana la actual Copa Libertadores o la Sudamericana, ya que tiene asegurada su participación por ser campeón y no por Tabla Anual; esta medida se da en los dos torneos internacionales.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027