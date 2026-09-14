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En la cima

Independiente Rivadavia recuperó la punta de la Tabla Anual: así quedaron las posiciones

Tras el trunfazo frente a Aldosivi y el empate de Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia volvió a quedar en lo más alto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Independiente Rivadavia ganó y trepó nuevamente a la cima de la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia ganó y trepó nuevamente a la cima de la Tabla Anual.

Martín Pravata / Diario UNO.

Tras la caída ante River en el Monumental, Independiente Rivadavia volvió al triunfo al vencer el sábado por 4 a 3 a Aldosivi en el Bautista Gargantini. Por si fuera poco, los empates de sus inmediatos perseguidores en la Tabla Anual le permitieron recuperar el liderazgo.

El domingo, Argentinos Juniors igualó 1 a 1 en casa ante Gimnasia, mientras que el viernes Vélez había cosechado el mismo resultado en su visita a Newell's, dejando despejado el camino para el conjunto mendocino.

La Lepra est&aacute; otra vez en la cima de la Tabla Anual.

La Lepra está otra vez en la cima de la Tabla Anual.

Así está la lucha por la Tabla Anual

Tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura se disputan 16 fechas que definen a los clasificados para los playoffs. La Tabla Anual solo contabiliza los puntos que se obtienen en la zona de liguillas, y el equipo que más puntos consigue se convierte en el Campeón de Liga, título que recibió Rosario Central en 2025 de manera sorpresiva.

Independiente Rivadavia lidera esa tabla con 48 puntos, Argentinos Juniors está segundo con 47 y el podio lo completa Vélez con 45.

Por delante quedan 6 partidos y este es el fixture que tiene cada equipo que lucha por la punta:

Independiente Rivadavia:

  • fecha 10: visitante vs. Barracas Central.
  • fecha 11: local vs. Gimnasia.
  • fecha 12: visitante vs. Rosario Central.
  • fecha 13: local vs. Tigre.
  • fecha 14: visitante vs. Argentinos.
  • fecha 15: local. vs Banfield.
  • fecha 16: visitante vs. Gimnasia (Mza).

Argentinos Juniors:

  • fecha 10: visitante vs. Rosario Central.
  • fecha 11: local vs, Tigre.
  • fecha 12: visitante vs. Platense.
  • fecha 13: visitante vs. Banfield.
  • fecha 14: local vs. Independiente Rivadavia.
  • fecha 15: visitante vs. Atlético Tucumán.
  • fecha 16: local vs. Huracán.

Vélez:

  • fecha 10: local vs. Tigre
  • fecha 11: local vs. Platense.
  • fecha 12: visitante vs. Lanús.
  • fecha 13: local vs. Gimnasia (Mza).
  • fecha 14: visitante vs. Central Córdoba.
  • fecha 15: local vs San Lorenzo.
  • fecha 16: visitante vs. Unión.

Al hacer click en "Acumulada" podrás conocer todas las posiciones de la Tabla Anual:

Los clasificados a los torneos internacionales

Argentinos Junior empat&oacute; con Gimnasia y perdi&oacute; la punta de la Tabla Anual.

Argentinos Junior empató con Gimnasia y perdió la punta de la Tabla Anual.

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

  • Belgrano, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.
  • El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.
  • El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.
  • 1° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Independiente Rivadavia).
  • 2° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Argentinos Juniors).
  • 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa (hoy es Vélez).

En caso que un equipo que se consagre campeón también ocupe un lugar en la Tabla Anual (o vuelva a ganar un título), su cupo quedará para el siguiente equipo mejor ubicado.

Esto también sucede si un conjunto argentino gana la actual Copa Libertadores o la Sudamericana, ya que tiene asegurada su participación por ser campeón y no por Tabla Anual; esta medida se da en los dos torneos internacionales.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027

  • El 4° de la tabla anual.
  • El 5° de la tabla anual.
  • El 6° de la tabla anual.
  • El 7° de la tabla anual.
  • El 8° de la tabla anual.
  • El 9° de la tabla anual.

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