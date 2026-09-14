Independiente Rivadavia recuperó la punta de la Tabla Anual: así quedaron las posiciones

Independiente Rivadavia lidera esa tabla con 48 puntos, Argentinos Juniors está segundo con 47 y el podio lo completa Vélez con 45.
Por delante quedan 6 partidos y este es el fixture que tiene cada equipo que lucha por la punta:
Independiente Rivadavia:
- fecha 10: visitante vs. Barracas Central.
- fecha 11: local vs. Gimnasia.
- fecha 12: visitante vs. Rosario Central.
- fecha 13: local vs. Tigre.
- fecha 14: visitante vs. Argentinos.
- fecha 15: local. vs Banfield.
- fecha 16: visitante vs. Gimnasia (Mza).
Argentinos Juniors:
- fecha 10: visitante vs. Rosario Central.
- fecha 11: local vs, Tigre.
- fecha 12: visitante vs. Platense.
- fecha 13: visitante vs. Banfield.
- fecha 14: local vs. Independiente Rivadavia.
- fecha 15: visitante vs. Atlético Tucumán.
- fecha 16: local vs. Huracán.
Vélez:
- fecha 10: local vs. Tigre
- fecha 11: local vs. Platense.
- fecha 12: visitante vs. Lanús.
- fecha 13: local vs. Gimnasia (Mza).
- fecha 14: visitante vs. Central Córdoba.
- fecha 15: local vs San Lorenzo.
- fecha 16: visitante vs. Unión.
Al hacer click en "Acumulada" podrás conocer todas las posiciones de la Tabla Anual:
Los clasificados a los torneos internacionales
Argentinos Junior empató con Gimnasia y perdió la punta de la Tabla Anual.
Clasificados a la Copa Libertadores 2027
- Belgrano, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.
- El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.
- El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.
- 1° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Independiente Rivadavia).
- 2° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Argentinos Juniors).
- 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa (hoy es Vélez).
En caso que un equipo que se consagre campeón también ocupe un lugar en la Tabla Anual (o vuelva a ganar un título), su cupo quedará para el siguiente equipo mejor ubicado.
Esto también sucede si un conjunto argentino gana la actual Copa Libertadores o la Sudamericana, ya que tiene asegurada su participación por ser campeón y no por Tabla Anual; esta medida se da en los dos torneos internacionales.
Clasificados a la Copa Sudamericana 2027
- El 4° de la tabla anual.
- El 5° de la tabla anual.
- El 6° de la tabla anual.
- El 7° de la tabla anual.
- El 8° de la tabla anual.
- El 9° de la tabla anual.