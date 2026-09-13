Huracán Las Heras empató con Kimberley en Mar del Plata por el Federal A

Aldo Bolado dirigió su segundo partido como entrenador. El DT está a cargo del equipo en forma interina tras el alejamiento de Pablo Jofré luego de la derrota ante Villa Mitre, en Bahía Blanca.

Huracán Las Heras en esta fase ganó un partido, empató uno y perdió cinco.

El Globo y el equipo marplatense repartieron puntos. Foto: Prensa Huracán las Heras

Lo que viene para Huracán

Huracán Las Heras jugará con Atenas de Río Cuarto en el cierre de esta fase Campeonato. Lo hará en el estadio General San Martín.

La síntesis:

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori; Facundo Russo, Jonathan Zárate y Ever Ullúa; Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini.

Huracán (Las Heras): Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Juan Ignacio Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Albano Alesandrini, Nicolás Sandoval y Eduardo Leiva; Fernando Cortés y Joel Lucero. DT: Aldo Bolado.

Cambios PT 43' Lucas Algozino por Alvacete (HLH). ST: 16' Máximo Rodríguez por Leiva (HLH), 24' Santiago Castillo y Sebastián Cháves por Tello y Zárate (K), 38' Juan Bonet y Matías Dieli por Lucero y Cortés (HLH ).

Cancha: Kimberley.

Árbitro: Diego Novelli.