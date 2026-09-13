Huracán Las Heras empató con Kimberley en Mar del Plata por el Federal A

Huracán Las Heras igualó sin goles con Kimberley este domingo en Mar del Plata, por la 8va fecha y anteúltima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras empató con Kimberley en Mar del Plata este domingo, por la 8va fecha y anteúltima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A
Huracán Las Heras igualó sin goles con Kimberley este domingo en Mar del Plata, por la 8va fecha y anteúltima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras acumula 4 unidades, se ubica último, ya no tiene chances de clasificarse a la siguiente instancia y jugará la segunda fase de la Reválida.
El equipo lasherino venía de perder como local ante Argentino de Monte Maíz y este domingo sumó un punto en su visita a Mar del Plata.
Aldo Bolado dirigió su segundo partido como entrenador. El DT está a cargo del equipo en forma interina tras el alejamiento de Pablo Jofré luego de la derrota ante Villa Mitre, en Bahía Blanca.
Huracán Las Heras en esta fase ganó un partido, empató uno y perdió cinco.
Huracán Las Heras jugará con Atenas de Río Cuarto en el cierre de esta fase Campeonato. Lo hará en el estadio General San Martín.
La síntesis:
Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori; Facundo Russo, Jonathan Zárate y Ever Ullúa; Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini.
Huracán (Las Heras): Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Juan Ignacio Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Albano Alesandrini, Nicolás Sandoval y Eduardo Leiva; Fernando Cortés y Joel Lucero. DT: Aldo Bolado.
Cambios PT 43' Lucas Algozino por Alvacete (HLH). ST: 16' Máximo Rodríguez por Leiva (HLH), 24' Santiago Castillo y Sebastián Cháves por Tello y Zárate (K), 38' Juan Bonet y Matías Dieli por Lucero y Cortés (HLH ).
Cancha: Kimberley.
Árbitro: Diego Novelli.