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El VAR sancionó gol

Manchester tiene dueño: el City ganó 1 a 0 y Enzo Fernández se quedó con el duelo ante Lisandro Martínez

Hubo duelo de argentinos en el clásico de Manchester donde Haaland convirtió el único gol del partido y el City está de fiesta

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Manchester City se quedó con el duelo de la ciudad.

Manchester City se quedó con el duelo de la ciudad.

El clásico de la ciudad disputado en Old Trafford finalizó con un ajustado triunfo por 1-0 a favor del Manchester City sobre el Manchester United. En un encuentro que contó con la presencia en cancha de los argentinos Enzo Fernández y Lisandro Martínez, el conjunto visitante logró quedarse con los tres puntos gracias a una certera definición de Erling Haaland.

La victoria adquirió un valor supremo para los Citizens debido a las complejidades del desarrollo, ya que debieron sostener el resultado jugando con diez futbolistas ya que Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos del primer tiempo.

A pesar de esa inferioridad numérica, la eficacia en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza en el derbi.

El Manchester Citi gan&oacute; el cl&aacute;sico y trep&oacute; a la cima.

El Manchester Citi ganó el clásico y trepó a la cima.

El Manchester City le ganó de visitante al United

El tramo inicial de la contienda transcurrió sin demasiados sobresaltos en las áreas. Las pocas jugadas destacadas antes del descanso incluyeron un remate de Marcus Rashford que estrelló el poste a favor de los Diablos Rojos y la posterior expulsión de Phil Foden quien vio la tarjeta roja por aplicarle una patada desde el piso a Bruno Fernandes.

Ya en la segunda mitad, ambas escuadras adelantaron sus líneas en busca del partido. El dueño de casa rozó la apertura del marcador a través de un disparo al palo ejecutado por Kobbie Mainoo; no obstante, el equipo visitante respondió donde el atacante noruego aprovechó una de sus escasas opciones para señalar el 1-0 definitivo luego de la revisión en el VAR.

En la recta final del choque, previo a su salida del terreno de juego, Enzo Fernández estuvo muy cerca de ampliar la diferencia a favor de los suyos. El mediocampista sacó un intento que fue tocado con lo justo por el guardameta Senne Lammens, haciendo que la pelota impactara contra el poste para privarlo del segundo grito.

De esta manera el Manchester City trepó a la cima con 12 puntos, tiene puntaje ideal y comparte la punta con el Arsenal, mientras que el United está en la posición 13 con 4 puntos.

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