Manchester tiene dueño: el City ganó 1 a 0 y Enzo Fernández se quedó con el duelo ante Lisandro Martínez

A pesar de esa inferioridad numérica, la eficacia en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza en el derbi.

El Manchester Citi ganó el clásico y trepó a la cima.

El Manchester City le ganó de visitante al United

El tramo inicial de la contienda transcurrió sin demasiados sobresaltos en las áreas. Las pocas jugadas destacadas antes del descanso incluyeron un remate de Marcus Rashford que estrelló el poste a favor de los Diablos Rojos y la posterior expulsión de Phil Foden quien vio la tarjeta roja por aplicarle una patada desde el piso a Bruno Fernandes.

Ya en la segunda mitad, ambas escuadras adelantaron sus líneas en busca del partido. El dueño de casa rozó la apertura del marcador a través de un disparo al palo ejecutado por Kobbie Mainoo; no obstante, el equipo visitante respondió donde el atacante noruego aprovechó una de sus escasas opciones para señalar el 1-0 definitivo luego de la revisión en el VAR.

En la recta final del choque, previo a su salida del terreno de juego, Enzo Fernández estuvo muy cerca de ampliar la diferencia a favor de los suyos. El mediocampista sacó un intento que fue tocado con lo justo por el guardameta Senne Lammens, haciendo que la pelota impactara contra el poste para privarlo del segundo grito.

De esta manera el Manchester City trepó a la cima con 12 puntos, tiene puntaje ideal y comparte la punta con el Arsenal, mientras que el United está en la posición 13 con 4 puntos.