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En el circuito callejero de Bakú

Cuándo vuelve a correrse la Fórmula 1 tras Madrid

Franco Colapinto quedó en la séptima posición en España y la Fórmula 1 continuará sus actividades en el Gran Premio de Azerbaiyán

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Fórmula 1 se traslada a Bakú.

La Fórmula 1 se traslada a Bakú.

La Fórmula 1 se toma un breve receso, por lo que el próximo fin de semana no habrá actividad. Los motores volverán a rugir a partir del viernes 25 de septiembre, fecha en la que Franco Colapinto intentará revalidar su gran momento a bordo de un Alpine que por fin se ha mostrado competitivo.

El monoplaza A526 se muestra lo suficientemente rápido como para entrar en la zona de puntos y el piloto argentino entendió qué tiene que hacer para mantenerse en esas posiciones, una situación que hace no mucho tiempo parecía impensada.

Franco Colapinto est&aacute; viviendo un gran momento en la F&oacute;rmula 1.

Franco Colapinto está viviendo un gran momento en la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correrse la Fórmula 1 tras Madrid

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú donde los pilotos competirán en tres prácticas libres, la clasificación del sábado y la carrera principal que se realizará, como siempre, el domingo.

Encontrar la puesta a punto en Azerbaiyán es un dolor de cabeza para los ingenieros, obligados a elegir entre volar en lo rápido o tener agarre en las variantes trabadas.

El margen de error es nulo y las paredes castigan sin piedad - al más puro estilo de Mónaco -, especialmente al transitar por el sector histórico de Icheri Sheher entre murallas medievales.

Ese tramo estrecho y revirado contrasta por completo con la larguísima recta del paseo marítimo, donde la succión desata batallas de hasta tres autos a la par antes de la primera frenada, regalando un show de sobrepasos más propio de la IndyCar que de la propia F1.

El circuito tiene una longitud de 6.003 kilómetros, se disputan 51 vueltas y tiene 20 curvas; la primera vez que se disputó fue hace 10 años, en el 2016.

As&iacute; es el GP de Azerbaiy&aacute;n de la F&oacute;rmula 1.

Así es el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1.

F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

  • Práctica 1: 5.30 - 6.30 horas.
  • Práctica 2: 9 - 10 horas.

Viernes 25 de septiembre

  • Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.
  • Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera: 8 horas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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