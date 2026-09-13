Cuándo vuelve a correrse la Fórmula 1 tras Madrid

Encontrar la puesta a punto en Azerbaiyán es un dolor de cabeza para los ingenieros, obligados a elegir entre volar en lo rápido o tener agarre en las variantes trabadas.

El margen de error es nulo y las paredes castigan sin piedad - al más puro estilo de Mónaco -, especialmente al transitar por el sector histórico de Icheri Sheher entre murallas medievales.

Ese tramo estrecho y revirado contrasta por completo con la larguísima recta del paseo marítimo, donde la succión desata batallas de hasta tres autos a la par antes de la primera frenada, regalando un show de sobrepasos más propio de la IndyCar que de la propia F1.

El circuito tiene una longitud de 6.003 kilómetros, se disputan 51 vueltas y tiene 20 curvas; la primera vez que se disputó fue hace 10 años, en el 2016.

Así es el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1.

F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 - 6.30 horas.

Práctica 2: 9 - 10 horas.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.

Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8 horas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.