Boca le bajó el pulgar, fue vendido a Europa y hoy interesa en la Selección de Italia

La apuesta de la institución de Atenas no tardó en dar sus frutos: la adaptación del mediocampista resultó inmediata y se adueñó de la conducción del equipo desde los primeros partidos.

Medios italianos aseguran que Taborda habría dado el sí ante una eventual citación.

Ahora, y con un arranque de temporada descollante, Taborda registra tres goles en sus últimos tres partidos y suma dos asistencias en nueve presentaciones, estadísticas que lo ubicaron en la portada de los principales diarios deportivos.

En la órbita de la Azzurra

Semejante nivel encendió las alarmas de la Selección de Italia. Según revelaron medios italianos como Tuttomercato, los tanos atraviesan un profundo proceso de recambio generacional y busca captar talentos con doble nacionalidad que aporten jerarquía al plantel.

Incluso, trascendió que el propio futbolista ya dio el visto bueno preliminar ante una eventual citación. De concretarse el llamado, Taborda emulará el camino trazado por otros argentinos como Mateo Retegui, otra de las joyas que pocos minutos vieron en Boca.