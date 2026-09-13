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¿Nuevo Retegui?

Boca le bajó el pulgar, fue vendido a Europa y hoy interesa en la Selección de Italia

Las grandes actuaciones del exjugador de Boca despertaron el interés de la Selección de Italia. ¿Se nacionalizará?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El futbolista la está rompiendo en Europa.

El futbolista la está rompiendo en Europa.

La Selección de Italia sigue de cerca los pasos de un futbolista que la mayoría de los hinchas de Boca extraña. Tras ser transferido de manera definitiva, el volante creativo encontró en el exterior la continuidad necesaria para explotar sus virtudes técnicas y transformarse en uno de los jugadores más determinantes.

Se trata de Vicente Taborda, el enganche de 25 años formado en las divisiones inferiores del Xeneize. El juvenil, que ya había mostrado credenciales de jerarquía durante sus préstamos en Platense, podría recibir un llamado para formar parte de la nueva Selección de Italia que se viene.

Vicente Taborda despertó el interés en la Selección de Italia.

Vicente Taborda despertó el interés en la Selección de Italia.

Taborda y su explosión en Grecia

Ante la falta de oportunidades en Boca, la dirigencia aceptó la propuesta formal del Panathinaikos de Grecia y vendió la ficha del futbolista al fútbol griego.

La apuesta de la institución de Atenas no tardó en dar sus frutos: la adaptación del mediocampista resultó inmediata y se adueñó de la conducción del equipo desde los primeros partidos.

Medios italianos aseguran que Taborda habría dado el sí ante una eventual citación.

Medios italianos aseguran que Taborda habría dado el sí ante una eventual citación.

Ahora, y con un arranque de temporada descollante, Taborda registra tres goles en sus últimos tres partidos y suma dos asistencias en nueve presentaciones, estadísticas que lo ubicaron en la portada de los principales diarios deportivos.

En la órbita de la Azzurra

Semejante nivel encendió las alarmas de la Selección de Italia. Según revelaron medios italianos como Tuttomercato, los tanos atraviesan un profundo proceso de recambio generacional y busca captar talentos con doble nacionalidad que aporten jerarquía al plantel.

Incluso, trascendió que el propio futbolista ya dio el visto bueno preliminar ante una eventual citación. De concretarse el llamado, Taborda emulará el camino trazado por otros argentinos como Mateo Retegui, otra de las joyas que pocos minutos vieron en Boca.

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