Godoy Cruz juega frente a Colón en el Feliciano Gambarte: hora, TV y probables formaciones

Así está Godoy Cruz en la tabla de posiciones

Godoy Cruz llega a este encuentro con 46 puntos y se encuentra 4to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso. El equipo dirigido por Pablo de Muner a ocho fechas del final, se ubica a 8 del líder Ferro. En 28 encuentros disputados, ganó trece, empató siete y perdió ocho partidos.

El Expreso tendrá la baja importante de su delantero Martín Pino. El goleador fue expulsado ante San Miguel.

Cómo llega Colón, el rival de Godoy Cruz

Colón, el rival de Godoy Cruz, viene de perder por 2 a 1 ante Deportivo Morón, donde sufrió su segunda derrota seguida. El equipo dirigido por Iván Delfino se ubica en el quinto lugar con 45, un punto más que el Tomba.

El Sabalero en 28 partidos disputados, ha sumado 12 triunfos, nueve empates y y siete derrotas.

En la primera rueda igualaron 0 a 0, por la 11ra fecha. El partido se disputó en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.

Probables formaciones y detalles del partido: