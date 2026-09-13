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Godoy Cruz juega frente a Colón en el Feliciano Gambarte: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz jugará con Colón este domingo a las 18 en el Gambarte por la fecha 29 de la Primera Nacional. El Tomba viene de lograr dos triunfos consecutivos

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz recibe a Colón, en el Feliciano Gambarte, en un partido clave por el torneo de la Primera Nacional.

Godoy Cruz recibe a Colón, en el Feliciano Gambarte, en un partido clave por el torneo de la Primera Nacional.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Este domingo Godoy Cruz jugará frente a Colón, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 29 de la Primera Nacional. El encuentro entre el Tomba y el Sabalero ,se disputará desde las 18 y tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz se presenta como local ante Colón.

Godoy Cruz se presenta como local ante Colón.

El encargado de impartir justicia será Fernando Echenique fue designado ; el pleito será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.

El Tomba buscará su segundo triunfo seguido en el certamen. Viene de ganarle 2 a 1 a San Miguel, y previamente superó como local a San Telmo por 3 a 0.

Así está Godoy Cruz en la tabla de posiciones

Godoy Cruz llega a este encuentro con 46 puntos y se encuentra 4to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso. El equipo dirigido por Pablo de Muner a ocho fechas del final, se ubica a 8 del líder Ferro. En 28 encuentros disputados, ganó trece, empató siete y perdió ocho partidos.

El Expreso tendrá la baja importante de su delantero Martín Pino. El goleador fue expulsado ante San Miguel.

Cómo llega Colón, el rival de Godoy Cruz

Colón, el rival de Godoy Cruz, viene de perder por 2 a 1 ante Deportivo Morón, donde sufrió su segunda derrota seguida. El equipo dirigido por Iván Delfino se ubica en el quinto lugar con 45, un punto más que el Tomba.

El Sabalero en 28 partidos disputados, ha sumado 12 triunfos, nueve empates y y siete derrotas.

En la primera rueda igualaron 0 a 0, por la 11ra fecha. El partido se disputó en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero o Felipe Cairus , Vicente Poggi; Antonio Guerrero; Sebastián Martínez y Axel Rodríguez. DT: Pablo De Muner.
  • Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo y Franco García; Darío Sarmiento y Leandro Garate o Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
  • Estadio: Feliciano Gambarte.
  • Árbitro: Fernando Echenique.
  • Hora: 18.

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