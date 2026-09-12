Alfredo Berti tras el triunfo de Independiente Rivadavia: "Nosotros estamos en un buen momento"

"No fue un partido fácil, Aldosivi dejó afuera de la Copa Argentina a River, el otro día le ganó a Banfield 3 a 1 -que venía de ganarle a Racing de visitante-. No hay partidos fáciles, la verdad que tengo la tranquilidad que el equipo sigue yendo para adelante, que hace goles y que genera muchas situaciones en el juego, siempre es bueno corregir con el triunfo, creo que hoy era importante ganar porque seguíamos estando ahí arriba", añadió.

"Todos los partidos son muy difíciles, la tabla juega en la cabeza de cada futbolista. Nosotros estamos en un buen momento y en una situación de privilegio, al enfrentar a un rival que está peleando en los últimos puestos, a veces hay una sensación de relajo, pero tenemos que estar alertas siempre porque cualquier equipo te puede lastimar si le concedés jugadas. Está bueno corregir esos errores para que no pasen", añadió.

Por último le preguntaron por cómo vio al tridente Salas-Sartori-Salas y afirmó: "Los vi bien. Quedan futbolistas en el banco que después entran y aportan soluciones, lo importante es que los meses de septiembre y octubre los encuentre a los futbolistas con su mejor versión, cada partido que jugamos es importantísimo en todos los frentes que tenemos".