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Alfredo Berti tras el triunfo de Independiente Rivadavia: "Nosotros estamos en un buen momento"

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló tras el triunfo sobre Aldosivi. El DT dijo que sufrió una fractura de peroné

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alfredo Berti quedó conforme con el rendimiento de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti quedó conforme con el rendimiento de Independiente Rivadavia.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, ponderó el triunfo por 4 a 3 sobre Aldosivi, en el estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha del Torneo Clausura. El DT, que estuvo en el banco de suplentes con muletas, dijo que sufrió una fractura de peroné.

"Hicimos todo lo bueno arriba y tuvimos algunas situaciones que nos hicieron estar atentos hasta la última jugada.Tuvimos algunas desatenciones que el rival las aprovechó, pero lo más importante fue ganar, son tres puntos fundamentales, son todos los partidos son muy difíciles. En líneas generales hicimos un buen partido y seguramente hay cosas para corregir", comenzño diciendo Berti en la conferencia de prensa.

Alfredo Berti fue ayudado por sus colaboradores para llegar al banco de suplentes debido a la lesi&oacute;n que sufri&oacute;.

Alfredo Berti fue ayudado por sus colaboradores para llegar al banco de suplentes debido a la lesión que sufrió.

Alfredo Berti confesó que tuvo una fractura de peroné

También fue consultado por las muletas que llevaba para trasladarse y respondió: "Tuve una lesión en un entrenamiento hace unos días atrás, quise pegarle a la pelota, me caí y como consecuencia de eso tuve una fractura de peroné".

"No fue un partido fácil, Aldosivi dejó afuera de la Copa Argentina a River, el otro día le ganó a Banfield 3 a 1 -que venía de ganarle a Racing de visitante-. No hay partidos fáciles, la verdad que tengo la tranquilidad que el equipo sigue yendo para adelante, que hace goles y que genera muchas situaciones en el juego, siempre es bueno corregir con el triunfo, creo que hoy era importante ganar porque seguíamos estando ahí arriba", añadió.

"Todos los partidos son muy difíciles, la tabla juega en la cabeza de cada futbolista. Nosotros estamos en un buen momento y en una situación de privilegio, al enfrentar a un rival que está peleando en los últimos puestos, a veces hay una sensación de relajo, pero tenemos que estar alertas siempre porque cualquier equipo te puede lastimar si le concedés jugadas. Está bueno corregir esos errores para que no pasen", añadió.

Por último le preguntaron por cómo vio al tridente Salas-Sartori-Salas y afirmó: "Los vi bien. Quedan futbolistas en el banco que después entran y aportan soluciones, lo importante es que los meses de septiembre y octubre los encuentre a los futbolistas con su mejor versión, cada partido que jugamos es importantísimo en todos los frentes que tenemos".

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