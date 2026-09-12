River Plate va en busca de sumar puntos muy necesarios al Norte. El Millonario enfrenta al Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, apuntando a lograr un triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación al Reducido.
River buscará frente a Atlético Tucumán meterse en zona del Reducido del Torneo Clausura
River Plate juega este sábado con Atlético Tucumán de visitante y necesita los tres puntos para trepar en la Zona B a los puestos de playoffs
El encuentro tiene hora de inicio programada para las 17.30 en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. El árbitro designado es Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. El juego se podrá ver a través de TNT Sports.
Cómo llega River a este duelo con Atlético Tucumán
River se presenta este sábado en plena recuperación bajo el interinato como DT de Leonardo Ponzio, quien consiguió dos triunfos en el cargo, tras el pésimo inicio en el Torneo Clausura que significó la renuncia de Eduardo Coudet al cargo.
El equipo de Núñez suma 10 puntos y escaló en la tabla de posiciones hasta el décimo lugar. Una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.
Por el lado del anfitrión, Atlético Tucumán, viene entonado tras ganarle 2 a 1 a Racing en la octava fecha, sumando así 13 unidades que lo posicionan en el cuarto puesto del grupo.
El Decano tucumano es dirigido técnicamente por Julio César Falcioni, y ha trepado en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, acomodándose en la pelea por la permanencia.
Ficha del partido y probables formaciones
Torneo Clausura -Zona B - fecha 9ª
Estadio: Monumental Presidente José Fierro
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Silvio Trucco
Hora: 17:30
TV: TNT Sports
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
En pocas palabras
- River Plate enfrenta a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura buscando sumar puntos.
- El Millonario busca meterse en puestos de clasificación al Reducido con una victoria.
- Atlético Tucumán llega motivado tras vencer a Racing y se ubica cuarto en la Zona B.