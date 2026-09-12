River buscará frente a Atlético Tucumán meterse en zona del Reducido del Torneo Clausura

El equipo de Núñez suma 10 puntos y escaló en la tabla de posiciones hasta el décimo lugar. Una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Por el lado del anfitrión, Atlético Tucumán, viene entonado tras ganarle 2 a 1 a Racing en la octava fecha, sumando así 13 unidades que lo posicionan en el cuarto puesto del grupo.

El Decano tucumano es dirigido técnicamente por Julio César Falcioni, y ha trepado en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, acomodándose en la pelea por la permanencia.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura -Zona B - fecha 9ª

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Hora: 17:30

TV: TNT Sports

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.