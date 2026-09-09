Inicio Ovación River Plate
Para alentar al Millo

Los hinchas de River recibieron la mejor noticia para visitar a Sarmiento

La dirigencia del club local y las autoridades de seguridad llevaron adelante gestiones clave para el encuentro entre Sarmiento y River

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
En River es todo alegría desde la llegada de Ponzio.

En River es todo alegría desde la llegada de Ponzio.

Los hinchas de River Plate tendrán una nueva oportunidad de acompañar al equipo fuera de Núñez. La dirigencia de Sarmiento gestionó un permiso ante los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y obtuvo el visto bueno para recibir simpatizantes del Millonario en el encuentro programado para el domingo 4 de octubre a las 14.45.

El partido corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura donde el Verde recibirá a La Banda en el sprint final de la zona de liguilla donde se comenzarán a definir los clasificados y cruces para los octavos de final.

Los hinchas de River recibieron la noticia de la mejor manera.

Los hinchas de River recibieron la noticia de la mejor manera.

River Plate podrá llevar público visitante ante Sarmiento en Junín por el Torneo Clausura

Con esta habilitación confirmada en Junín, la institución de Núñez encadenará su tercer compromiso seguido jugando a domicilio con la compañía de su gente. La serie se inició con la presencia de unos 7.000 hinchas en el Florencio Sola frente a Banfield.

La seguidilla continuará este sábado en el Monumental José Fierro contra Atlético Tucumán, escenario donde asistirán cerca de 5.000 espectadores riverplatenses, para luego cerrar el tríptico de traslados en el estadio de Sarmiento con el aforo asignado.

En relación con la organización del espectáculo, las plataformas oficiales de ambas entidades comunicarán próximamente los sectores asignados dentro de la cancha, la ubicación de la parcialidad visitante y la modalidad para la venta de tickets.

Los hinchas de River est&aacute;n felices por la recuperaci&oacute;n del Millonario.

Los hinchas de River están felices por la recuperación del Millonario.

Respecto a los costos para presenciar el cotejo, la previsión basada en los últimos encuentros disputados bajo este esquema indica que los valores de las localidades oscilarán los 100.000 pesos.

Otros partidos que se disputaron con público visitante en 2026

Más allá que los hinchas de River están indignados, el precio no varía demasiado con el valor de las entradas que tuvieron que pagar los hinchas visitantes en otros partidos que se disputaron durante el año:

  • Lanús vs. Boca (marzo de 2026): 100 mil pesos.
  • Talleres vs. Boca (abril de 2026): 100 mil pesos.
  • Platense vs. San Lorenzo (abril de 2026): 90 mil pesos.
  • Defensa y Justicia vs. Boca (abril de 2026): 88 mil pesos.
  • Platense vs. Boca (agosto de 2026): 110 mil pesos.
  • Banfield vs. River (agosto de 2026): 110 mil pesos.

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas