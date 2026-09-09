Los hinchas de River recibieron la mejor noticia para visitar a Sarmiento

La seguidilla continuará este sábado en el Monumental José Fierro contra Atlético Tucumán, escenario donde asistirán cerca de 5.000 espectadores riverplatenses, para luego cerrar el tríptico de traslados en el estadio de Sarmiento con el aforo asignado.

En relación con la organización del espectáculo, las plataformas oficiales de ambas entidades comunicarán próximamente los sectores asignados dentro de la cancha, la ubicación de la parcialidad visitante y la modalidad para la venta de tickets.

Los hinchas de River están felices por la recuperación del Millonario. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Respecto a los costos para presenciar el cotejo, la previsión basada en los últimos encuentros disputados bajo este esquema indica que los valores de las localidades oscilarán los 100.000 pesos.

Otros partidos que se disputaron con público visitante en 2026

Más allá que los hinchas de River están indignados, el precio no varía demasiado con el valor de las entradas que tuvieron que pagar los hinchas visitantes en otros partidos que se disputaron durante el año: