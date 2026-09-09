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Fin de semana de Fórmula 1

Del llanto en Monza a la expectativa en Madrid: Franco Colapinto rompió el silencio antes de volver a correr

Franco Colapinto no pudo ocultar su desazón tras una mala maniobra en el GP de Italia, pero en la antesala de Madrid manifestó

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto va por una revancha latente.

Franco Colapinto va por una revancha latente.

El Gran Premio de Monza dejó sensaciones encontradas para Alpine: Pierre Gasly no pudo sostener el liderazgo de partida y cayó al séptimo puesto, mientras que Franco Colapinto cruzó la meta noveno tras haber marchado en la tercera posición. Sin embargo, el balance es positivo, ya que ambos lograron sumar puntos clave para la escudería francesa.

El próximo fin de semana ambos pilotos tendrán la oportunidad de ir por la revancha en el GP de España en un evento muy esperado por la Fórmula 1 ya que se trata del debut de un circuito por más llamativo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly van en busca de volver a estar juntos en zona de puntos.

Franco Colapinto y Pierre Gasly van en busca de volver a estar juntos en zona de puntos.

Franco Colapinto rompió el silencio antes de volver a correr

El viernes 11 de septiembre la F1 volverá al ruedo con la primera práctica libre que se realizará a partir de las 8.30 mientras que la carrera principal se realizará el domingo 13 desde las 10 en el circuito de Madring, ubicado en Madrid, España.

Fue por eso que en la previa el piloto argentino habló sobre lo sucedido en Italia, dejando atrás las lágrimas tras una mala maniobra: "Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza".

Creo que como equipo podemos estar orgullosos. Creo que como equipo podemos estar orgullosos.

"El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, hicimos una gran recuperación para terminar en los puntos", reflexionó teniendo en cuenta que es momento de concentrarse en el próximo desafío.

Se trata de un circuito a estrenar para la Fórmula 1, por lo que las prácticas libres serán fundamentales: "Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y requerirá un aprendizaje rápido para ponerse al día. Algunas curvas son bastante diferentes - el peralte de la curva 12 será divertido de conducir de verdad - y está claro que encontrar el ritmo será clave para un fin de semana exitoso".

"Yo solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Va a ser muy especial para mí correr en esta pista y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo preparando el evento. Demostramos la última vez que nuestro paquete de mejoras tiene buen ritmo y aún tenemos más que aprender sobre él, por lo que nuestro objetivo en Madrid es aprovechar esto y terminar nuevamente en los puntos. ¡Vamos!", concluyó Franco Colapinto.

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Así presentaron el render del GP de España donde correrá Colapinto el fin de semana.

El cronograma de actividades de Franco Colapinto en Madrid

  • Viernes 11 de septiembre:
    • Práctica Libre 1: 8.30.
    • Práctica Libre 2: 12.00.
  • Sábado 12 de septiembre:
    • Práctica Libre 3: 7.30.
    • Clasificación: 11.00.
  • Domingo 13 de septiembre:
    • Gran Premio de España: 10.00.

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