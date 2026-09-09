Del llanto en Monza a la expectativa en Madrid: Franco Colapinto rompió el silencio antes de volver a correr

Fue por eso que en la previa el piloto argentino habló sobre lo sucedido en Italia, dejando atrás las lágrimas tras una mala maniobra: "Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza".

Creo que como equipo podemos estar orgullosos. Creo que como equipo podemos estar orgullosos.

"El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, hicimos una gran recuperación para terminar en los puntos", reflexionó teniendo en cuenta que es momento de concentrarse en el próximo desafío.

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Se trata de un circuito a estrenar para la Fórmula 1, por lo que las prácticas libres serán fundamentales: "Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y requerirá un aprendizaje rápido para ponerse al día. Algunas curvas son bastante diferentes - el peralte de la curva 12 será divertido de conducir de verdad - y está claro que encontrar el ritmo será clave para un fin de semana exitoso".

"Yo solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Va a ser muy especial para mí correr en esta pista y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo preparando el evento. Demostramos la última vez que nuestro paquete de mejoras tiene buen ritmo y aún tenemos más que aprender sobre él, por lo que nuestro objetivo en Madrid es aprovechar esto y terminar nuevamente en los puntos. ¡Vamos!", concluyó Franco Colapinto.

Así presentaron el render del GP de España donde correrá Colapinto el fin de semana.

El cronograma de actividades de Franco Colapinto en Madrid