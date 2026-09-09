Así se ve el TAM 2CA2 en acción: un tanque que es un orgullo para el país

Las Fuerzas Armadas de Argentina publicaron un video para mostrar las capacidades de su principal vehículo de combate. Las imágenes compartidas en Instagram dejan ver al tanque TAM 2C-A2 durante maniobras recientes en el terreno. Se trata de la versión más moderna del blindado nacional.
La publicación oficial detalla el trabajo realizado por los soldados. El texto que acompañó la grabación señaló: "Vehículos de Combate TAM 2C pertenecientes al Regimiento de Caballería de Tanques 8 del Ejército Argentino durante una reciente salida al terreno". El Gobierno planea llevar 74 unidades a un estándar superior.
Nueva tecnología
El proyecto de actualización se realiza junto con la empresa israelí Elbit Systems. Los trabajos buscan extender la vida útil del vehículo por al menos 15 años más. En diciembre de 2024, la fuerza operativa recibió el primer escuadrón compuesto por diez unidades renovadas en los talleres del Cuartel de Boulogne.
Los mecánicos modificaron el interior por completo. Ahora el tanque cuenta con un sistema de tiro en movimiento capaz de estabilizar la torre sin importar los desniveles del suelo. También sumaron cámaras térmicas para operar de noche o bajo condiciones de clima adversas.
Las nuevas versiones pueden funcionar en entornos con mucho humo o niebla. El sistema ofrece más precisión para dar en el blanco junto con una función de rastreo automático de objetivos. Para manejar las funciones modernas del tanque, las tropas debieron completar cursos de capacitación específicos.
El video del tanque en acción
En pocas palabras
- Fuerzas Armadas: compartieron un video del nuevo tanque TAM 2C-A2 argentino en acción.
- Tecnología: la modernización incluye un sistema de tiro estabilizado y cámaras térmicas.
- Actualización: se renovarán 74 unidades para extender su vida útil al menos 15 años más.