Ángel Di María convocó a una conferencia de prensa y desmintió su retiro: "No me voy a retirar, estoy feliz"

Luego, los periodistas presentes le consultaron sobre la actualidad de Rosario Central a lo que Fideo respondió con serenidad cada pregunta. "Nosotros tenemos en la cabeza el torneo; también que todavía nos queda la Anual, que estamos entre los ocho. Nosotros tiramos siempre para adelante, queremos ganar. Volví porque quiero ser campeón".
"Estamos pasando un gran momento con Central. Venimos creciendo hace cuatro años. Central se ve gigante, las cosas están más que bien", agregó Fideo.
Sobre su regreso al fútbol argentino, Fideo reflexionó: "No pensé que iba a ser así. No pensé que iba a vivir todo lo que estoy viviendo. Me cruzo gente de Newell's que me agradece también. Eso es lo lindo, volví para eso para ser feliz de esa manera. Hoy lo estoy viviendo de esa manera, estoy más que agradecido al fútbol argentino, a la gente".
Rosario Central viene de empatar el clásico ante Newell's y visitará este domingo a Tigre, por la novena fecha del Torneo Clausura. Luego, el equipo que dirige Jorge Almirón tendrá por delante la gran final de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.