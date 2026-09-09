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Ángel Di María convocó a una conferencia de prensa y desmintió su retiro: "No me voy a retirar, estoy feliz"

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el presente de Rosario Central. Los motivos de la conferencia de prensa y la palabra del extremo de 38 años

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Ángel Di María brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el presente de Rosario Central. 

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el presente de Rosario Central. 

Ángel Di María convocó a una conferencia de prensa en el complejo deportivo de Arroyo Seco para hablar sobre el presente de Rosario Central. Su anunció había generado expectativa por un posible retiro del extremo 38 años, quien finalmente lo desmintió.

Ángel Di María desmintió su retiro

Tras la eliminación de Rosario Central ante Corinthians por Copa Libertadores, Fideo despertó la precupación de los hinchas al declarar: "Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", poniendo en duda su continuidad en el Canalla. Sin embargo, poco después aclaró el sentido de sus palabras ante tanto revuelo: "Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía. Yo no abandono, lo que dije fue desde la angustia, solo un momento. Por eso vamos a seguir luchando por todo lo que viene y sin bajar los brazos. Vamos todos juntos hasta el final. Vamos Central de mi vida", especificó en su momento el ídolo de la Selección Argentina.

Este miércoles, en Arroyo Seco, Ángel Di María llevó calma nuevamente al desmentir las versiones sobre su retiro. "No me voy a retirar. Todos me quieren retirar pero, en este momento, no. Estoy muy feliz. La conferencia era para hablar con todos ustedes, de Rosario, porque hablo poco con ustedes. Pero no me quiero retirar y no lo voy a hacer. Volví al fútbol argentino y estoy feliz, es una liga competetivia y quiero seguir disfrutando", señaló el extremo de Rosario Central.

Luego, los periodistas presentes le consultaron sobre la actualidad de Rosario Central a lo que Fideo respondió con serenidad cada pregunta. "Nosotros tenemos en la cabeza el torneo; también que todavía nos queda la Anual, que estamos entre los ocho. Nosotros tiramos siempre para adelante, queremos ganar. Volví porque quiero ser campeón".

"Estamos pasando un gran momento con Central. Venimos creciendo hace cuatro años. Central se ve gigante, las cosas están más que bien", agregó Fideo.

Sobre su regreso al fútbol argentino, Fideo reflexionó: "No pensé que iba a ser así. No pensé que iba a vivir todo lo que estoy viviendo. Me cruzo gente de Newell's que me agradece también. Eso es lo lindo, volví para eso para ser feliz de esa manera. Hoy lo estoy viviendo de esa manera, estoy más que agradecido al fútbol argentino, a la gente".

Rosario Central viene de empatar el clásico ante Newell's y visitará este domingo a Tigre, por la novena fecha del Torneo Clausura. Luego, el equipo que dirige Jorge Almirón tendrá por delante la gran final de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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