Ángel Di María convocó a una conferencia de prensa y desmintió su retiro: "No me voy a retirar, estoy feliz"

Ángel Di María desmintió su retiro

Tras la eliminación de Rosario Central ante Corinthians por Copa Libertadores, Fideo despertó la precupación de los hinchas al declarar: "Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", poniendo en duda su continuidad en el Canalla. Sin embargo, poco después aclaró el sentido de sus palabras ante tanto revuelo: "Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía. Yo no abandono, lo que dije fue desde la angustia, solo un momento. Por eso vamos a seguir luchando por todo lo que viene y sin bajar los brazos. Vamos todos juntos hasta el final. Vamos Central de mi vida", especificó en su momento el ídolo de la Selección Argentina.

Este miércoles, en Arroyo Seco, Ángel Di María llevó calma nuevamente al desmentir las versiones sobre su retiro. "No me voy a retirar. Todos me quieren retirar pero, en este momento, no. Estoy muy feliz. La conferencia era para hablar con todos ustedes, de Rosario, porque hablo poco con ustedes. Pero no me quiero retirar y no lo voy a hacer. Volví al fútbol argentino y estoy feliz, es una liga competetivia y quiero seguir disfrutando", señaló el extremo de Rosario Central.