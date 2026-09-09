Alejo Osella y el desafío de buscar otra estrella con Independiente Rivadavia: "Queremos pelear todo"

Su puesto natural es de zaguero central y en esa consideración estaba mayormente para Berti hasta la lesión de Gómez. Para Osella, el rol en el que le toque jugar es una oportunidad de aportar al equpo. "Trato de hacerlo bien donde me pongan. Me toca hacerlo de cuatro, lo hago de cuatro. Mi característica es hacerlo de central, pero donde pueda ayudar al equipo, lo voy a hacer. Con mis virtudes, con mis errores también como puede pasar, pero donde me quiera el técnico voy a estar".

"En donde me toque voy a dar lo máximo de mí. Como el año pasado, que me tocó hacer la mayor o todas la cantidad de partidos de lateral. Y nada, este año me tocó hacerlo también un poco más en mi posición, de central, que me sentí bien también pero bueno trato de aportar desde donde me toque ayudar", sumó Alejo Osella.

El defensor de Independiente Rivadavia además se refirió al equipo y a la meta que tiene el Azul de terminar primero en la Tabla Anual para poder traer otra estrella para el club. "Nosotros queremos pelear todo, nos tocó quedar afuera de la Libertadores habiendo hecho un torneo muy buen para el club. Ahora toca pelear la Anual, vamos a tratar de ganar todos los partidos posibles para seguir arriba en todos los campeonatos que tengamos", señaló Osella sobre la competencia de la Lepra.

Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi el próximo sábado, en el Bautista Gargantini a partir de las 14.45, por la novena fecha del Torneo Clausura.