Boca le ganó a San Pablo en La Bombonera y espera más tranquilo la revancha en el Morumbí

Boca, que contó con su capitán Leandro Paredes de titular luego de sufrir una molestia muscular (no estuvo ante Gimnasia y Esgrima, en el partido de la octava fecha del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie), comenzó el partido tratando de manejar la pelota, pero su rival lo incomodaba.

A los 17' minutos del primer tiempo Montero sacó al córner un cabezazo de Luciano. Se salvaba Boca.

A los 30' el ex Boca Jonathan Calleri (que sumó su tercera tarjeta amarilla y no podrá estar en la revancha) remataba desviado ante Montero.

Lautaro Blanco se escapaba por la izquierda y remataba alto.

Un cabezazo de Di Lollo a los 4 minutos del complemento se iba por arriba del travesaño. Avisaba el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.

A los 7 minutos vino el centro desde la izquierda de Blanco, Merentiel le pegó a la pelota, la rechazó Rafael, el delantero tomó el rebote y puso el 1-0.

Llegaba la media vuelta de Domingos Duarte y la atajaba Montero abajo.

Paredes disputa una pelota con un rival.

Un remate de Velasco se fue muy cerca del palo.

El defensor visitante Domingo Duartes fue expulsado a los 30' del complemento, pero el juez chileno Piero Maza Gómez le sacó la roja a instancias del VAR.

Boca ganó y espera con tranquilidad el desquite.

Lo que viene para Boca

Tras medirse con el equipo brasileño, el Xeneize recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes 11 de septiembre a las 21.30, por la novena fecha del Torneo Clausura.