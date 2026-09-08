Boca le ganó a San Pablo en La Bombonera y espera más tranquilo la revancha en el Morumbí

Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo este martes, en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así el elenco xeneize esperará con mayor tranquilidad la revancha, que se jugará en Brasil.
Boca venció a San Pablo de Brasil este martes, en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo este martes, en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así el elenco xeneize esperará con mayor tranquilidad la revancha, que se jugará en Brasil.
A los 7 minutos del complemento Miguel Merentiel abrió el marcador para el local.
La revancha se jugará el martes 15 de septiembre a las 21.30 en el Morumbí. El ganador de este duelo se medirá con el ganador de Independiente Santa Fe vs. Vasco Da Gama, que empataron sin goles este martes en la ida que se jugó en Colombia.
Boca, que contó con su capitán Leandro Paredes de titular luego de sufrir una molestia muscular (no estuvo ante Gimnasia y Esgrima, en el partido de la octava fecha del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie), comenzó el partido tratando de manejar la pelota, pero su rival lo incomodaba.
A los 17' minutos del primer tiempo Montero sacó al córner un cabezazo de Luciano. Se salvaba Boca.
A los 30' el ex Boca Jonathan Calleri (que sumó su tercera tarjeta amarilla y no podrá estar en la revancha) remataba desviado ante Montero.
Lautaro Blanco se escapaba por la izquierda y remataba alto.
Un cabezazo de Di Lollo a los 4 minutos del complemento se iba por arriba del travesaño. Avisaba el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.
A los 7 minutos vino el centro desde la izquierda de Blanco, Merentiel le pegó a la pelota, la rechazó Rafael, el delantero tomó el rebote y puso el 1-0.
Llegaba la media vuelta de Domingos Duarte y la atajaba Montero abajo.
Un remate de Velasco se fue muy cerca del palo.
El defensor visitante Domingo Duartes fue expulsado a los 30' del complemento, pero el juez chileno Piero Maza Gómez le sacó la roja a instancias del VAR.
Boca ganó y espera con tranquilidad el desquite.
Tras medirse con el equipo brasileño, el Xeneize recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes 11 de septiembre a las 21.30, por la novena fecha del Torneo Clausura.