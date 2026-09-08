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Una figura de la Selección argentina quedará sin club y ya le buscan reemplazo: "Muy triste"

La decisión de la dirigencia fue totalmente inesperada, y el futbolista de la Scaloneta se mostró afectado por la situación

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Tras conocer la decisión, el jugador se mostró visiblemente afectado. 

Tras conocer la decisión, el jugador se mostró visiblemente afectado. 

Un pilar fundamental de la Selección argentina vive un momento incierto luego de confirmarse que su club no tiene intenciones de extender su vínculo. Se trata de Alexis Mac Allister, quien rompió el silencio y dejó en evidencia el dolor que le provocó la postura de la dirigencia del Liverpool.

La bomba estalló cuando el mediocampista pampeano, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, reveló públicamente que la institución británica le notificó que no avanzará con la renovación de contrato.

Mac Allister no renovará su contrato en Liverpool.

Mac Allister no renovará su contrato en Liverpool.

Sorpresiva decisión: Alexis Mac Allister deberá dejar Liverpool

Las declaraciones del ex Argentinos Juniors y Boca Juniors dejaron expuesta una profunda decepción por el trato recibido tras varios años de rendimiento al más alto nivel en la Premier League.

El propio futbolista se encargó de confirmar el panorama en conferencia de prensa y sus palabras no tardaron en hacerse virales, con repercusiones que piensan, como no puede ser de otra manera, en la Selección argentina.

La decisión de Los Reds genera sorpresa entre los fanáticos.

La decisión de Los Reds genera sorpresa entre los fanáticos.

"Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me pone muy, muy triste porque creo que todos ven que doy el 100% por este club todos los días", expresó el volante con notable resignación.

La sorpresa es aún mayor si se tiene en cuenta que la dirigencia de los Reds encaró recientemente negociaciones activas para extender el vínculo de otras figuras del plantel, dejando relegado al argentino.

El panorama para Lionel Scaloni y la Selección argentina

Pese al trago amargo y a las especulaciones sobre la búsqueda de un reemplazante para la posición en Anfield, Alexis Mac Allister cuenta con contrato vigente y dejó en claro que mantendrá el profesionalismo intacto hasta el último día que viste la camiseta roja.

Sin embargo, la falta de certezas sobre el futuro de uno de sus titulares indiscutidos podría agregar cierta cuota de incertidumbre a la planificación de la Scaloneta.

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