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Boca tiene bajas para enfrentar a San Pablo: los convocados por Arruabarrena para la Copa Sudamericana

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, dio la lista de convocados para el partido ante San Pablo de Brasil, que se jugará este martes por los cuartos de la Copa Sudamericana

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, afrontará los cuartos de final con San Pablo.

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, afrontará los cuartos de final con San Pablo.

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, presentó la lista de convocados para el partido ante San Pablo de Brasil, que se jugará este martes a las 21.30 en La Bombonera, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los jugadores Ayrton Costa, Milton Delgado y Malcom Braida no se recuperaron de sus respectivas lesiones y no están en la lista de Boca.

Leandro Paredes ser&aacute; titular en Boca ante San Pablo.

Leandro Paredes será titular en Boca ante San Pablo.

Arruabarrena espera recuperar a alguno de ellos para la revancha del martes 15 de septiembre, que se jugará a las 21.30 en el Morumbí.

Con respecto a la nómina anterior para los partidos en Córdoba y Mendoza, quedaron afuera Milton Giménez y el juvenil Lautaro Bianco.

Leandro Paredes está entre los convocados de Boca

El capitán Leandro Paredes le dio una buena noticia a Boca y está incluido en la nómina de jugadores para el duelo ante el equipo paulista. El mediocampista de la Selección argentina se quedó afuera en el empate ante Gimnasia y Esgrima para poder estar bien físicamente para este cotejo.

Las dos ausencias que se destacan la lista son la de Milton Giménez y el juvenil Lautaro Bianco. El delantero sigue perdiendo terreno y, con la llegada de Enner Valencia y la titularidad de Miguel Merentiel, vuelve a quedar fuera de la nómina.

Estos son los convocados de Boca para enfrentar a San Pablo.

Estos son los convocados de Boca para enfrentar a San Pablo.

Mientras que Bianco no fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, pero tampoco pudo hacer su debut oficial por competencia local: quedó fuera del banco ante Vélez por Copa Argentina y no estuvo contra Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura.

Otra de las malas noticias para Boca es la de Milton Delgado: el mediocampista sufrió una distensión muscular antes del partido ante Racing y tiene un período de recuperación estimado en 21 días.

La probable formación de Boca para jugar con San Pablo

El once de Boca que se perfila para recibir a San Pablo sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

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