Boca tiene bajas para enfrentar a San Pablo: los convocados por Arruabarrena para la Copa Sudamericana

Con respecto a la nómina anterior para los partidos en Córdoba y Mendoza, quedaron afuera Milton Giménez y el juvenil Lautaro Bianco.

Leandro Paredes está entre los convocados de Boca

El capitán Leandro Paredes le dio una buena noticia a Boca y está incluido en la nómina de jugadores para el duelo ante el equipo paulista. El mediocampista de la Selección argentina se quedó afuera en el empate ante Gimnasia y Esgrima para poder estar bien físicamente para este cotejo.

Las dos ausencias que se destacan la lista son la de Milton Giménez y el juvenil Lautaro Bianco. El delantero sigue perdiendo terreno y, con la llegada de Enner Valencia y la titularidad de Miguel Merentiel, vuelve a quedar fuera de la nómina.

Estos son los convocados de Boca para enfrentar a San Pablo.

Mientras que Bianco no fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, pero tampoco pudo hacer su debut oficial por competencia local: quedó fuera del banco ante Vélez por Copa Argentina y no estuvo contra Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura.

Otra de las malas noticias para Boca es la de Milton Delgado: el mediocampista sufrió una distensión muscular antes del partido ante Racing y tiene un período de recuperación estimado en 21 días.

La probable formación de Boca para jugar con San Pablo

El once de Boca que se perfila para recibir a San Pablo sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel.