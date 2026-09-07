Francisco Cerúndolo se despidió del US Open de tenis en octavos de final

Blockx, debió pedir tiempo médico debido a los dolores en el dorsal derecho. Llegó a quebrar el saque del argentino en el segundo juego del primer set y se quedó con el parcial por 6-3 luego de un error de Cerúndolo en un punto clave. El argentino reaccionó en el segundo set con buenos drives y logró igualar la historia tras quebrar en el quinto juego.

La diferencia de estilos —el juego agresivo de Cerúndolo buscando las líneas y la capacidad de contragolpe de Blockx se evidenció en el tercer set: el porteño intentó ajustar sus golpes para evitar los recorridos del belga, pero empezó a acumular pelotas anchas y largas. En los momentos decisivos, Cerúndolo cometió errores puntuales, incluida una doble falta en el tercer set y una derecha larga en el cuarto que terminaron por definir la eliminatoria.

Pese a la derrota Francisco Cerúndolo subió en el ranking ATP

A pesar de la derrota, la campaña en el Abierto de tenis que se juega en Flushing Meadows, Nueva York, representa un saldo positivo para Cerúndolo: alcanzó por primera vez la segunda semana del US Open y escaló hasta el puesto 23° del ranking ATP en vivo, con la mira puesta en regresar al top 20.

Cerúndolo volverá al país para sumarse al equipo argentino de Copa Davis, que se jugará entre el 17 al 19 de septiembre en Neuquén, donde Argentina enfrentará a Turquía con la ambición de regresar a los Qualifiers y pelear por su segunda corona en el certamen.

Blockx espera ahora al ganador del cruce entre el estadounidense Learner Tien (15°) y el ruso Karen Khachanov (50°) para conocer a su rival en cuartos de final.