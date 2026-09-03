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Francisco Cerúndolo venció a Struff en un partidazo y se metió en la tercera ronda del US Open por primera vez

Francisco Cerúndolo se impuso este jueves al alemán Jan-Lennard Struff en una batalla y se instaló por primera vez en su carrera en la tercera ronda del US Open, que se juega en Estados Unidos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Francisco Cerúndolo pasó por primera vez a la tercera ronda del US Open.

Francisco Cerúndolo pasó por primera vez a la tercera ronda del US Open.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció este jueves al alemán Jan-Lennard Struff (está en el 44° puesto en el ranking ATP) en una batalla de casi cuatro horas de juego, por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3. y se metió por primera vez en su carrera en la tercera ronda del US Open, que se juega en Nueva York, Estados Unidos.

Cerúndolo, que se ubica en el puesto 25 en el mundo, se medirá en la siguiente ronda del US Open con el estadounidense Taylor Fritz (10°), quien podría salir del top 10 por su flojo desempeño, este viernes 4 de septiembre en el primer turno, a las 12:00 (hora de Argentina).

Cerúndolo no la pasó bien en el partido al punto que destrozó la raqueta contra el suelo cuando perdió el tercer set.

Francisco Cerúndolo se sacó la espina y pasó a la tercera ronda del US Open

Cerúndolo, el mejor tenista argentino de la actualidad, tenía la espina clavada de nunca haber podido tener un buen rendimiento en el US Open y esta vez pudo cumplir su sueño.

El argentino tuvo su mejor rendimiento en los dos últimos sets y quebró dos veces en cada uno, sin dar oportunidades de break a su rival y luego ganó.

US Open: perdieron Trungelliti y Podoroska

Los otros dos partidos argentinos del día fueron protagonizados por Marco Trungelliti (83°) y la resiliente Nadia Podoroska (449°), quienes cayeron en la segunda ronda del certamen.

Trungelliti tuvo un gran desempeño para llevar al cuarto set un encuentro ante el prometedor tenista belga Alexander Blockx (34° del ranking con 21 años), pero sufrió la diferencia física que marcan los 15 años que los separan y perdió por 3-6, 2-6, 6-3 y 1-6.

Mientras que Podoroska sucumbió ante la polaca Iga Swiatek (8ª) por 6-3 y 6-2.

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