Francisco Cerúndolo venció a Struff en un partidazo y se metió en la tercera ronda del US Open por primera vez

Francisco Cerúndolo se sacó la espina y pasó a la tercera ronda del US Open

Cerúndolo, el mejor tenista argentino de la actualidad, tenía la espina clavada de nunca haber podido tener un buen rendimiento en el US Open y esta vez pudo cumplir su sueño.

El argentino tuvo su mejor rendimiento en los dos últimos sets y quebró dos veces en cada uno, sin dar oportunidades de break a su rival y luego ganó.

US Open: perdieron Trungelliti y Podoroska

Los otros dos partidos argentinos del día fueron protagonizados por Marco Trungelliti (83°) y la resiliente Nadia Podoroska (449°), quienes cayeron en la segunda ronda del certamen.

Trungelliti tuvo un gran desempeño para llevar al cuarto set un encuentro ante el prometedor tenista belga Alexander Blockx (34° del ranking con 21 años), pero sufrió la diferencia física que marcan los 15 años que los separan y perdió por 3-6, 2-6, 6-3 y 1-6.

Mientras que Podoroska sucumbió ante la polaca Iga Swiatek (8ª) por 6-3 y 6-2.