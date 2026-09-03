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La Albiceleste volverá al ruedo

Cuándo jugará la Selección argentina los primeros amistosos después del Mundial: ¿se reencuentra con su gente?

La Selección argentina disputará partidos amistosos en la próxima fecha FIFA. El elenco nacional podría reencontrarse con su gente

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina, con Lionel Messi, viene de ser subcampeón mundial.

La Selección argentina, con Lionel Messi, viene de ser subcampeón mundial.

La Selección argentina afrontará partidos amistosos en la próxima fecha FIFA y podría reencontrarse con su gente tras ser subcampeón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los partidos se jugarán entre septiembre y octubre con rivales y estadios a designar.

El último encuentro entre los jugadores y los simpatizantes argentinos se produjo cuando llegaron al país tras la final de la Copa del Mundo 2026 (Lionel Messi no vino a Argentina), donde el elenco nacinal fue derrotado por 1-0 ante España con gol de Ferran Torres en tiempo de descuento.

La Albiceleste jugar&aacute; amistosos tras afrontar la Copa del Mundo.

La Albiceleste jugará amistosos tras afrontar la Copa del Mundo.

La AFA cumplió uno de sus objetivos, ya que la Albiceleste jugó la final en el torneo ecuménico. Sin embargo, el DT Lionel Scaloni dijo que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero no asegura su continuidad. Por otro lado, el astro Lionel Messi puso punto final a su relación con el seleccionado.

A poco más de dos semanas de que comience la ventana de amistosos internacionales, la Albiceleste aún no confirmó cuántos ni contra quién disputará los partidos correspondientes, y mucho menos sedes o venta de entradas.

Messi se retir&oacute; de la Selecci&oacute;n argentina.

Messi se retiró de la Selección argentina.

Cuándo jugará la Selección argentina los primeros amistosos tras el Mundial

El equipo albiceleste, que al menos hasta diciembre será dirigido por Lionel Scaloni, jugaría entre dos y tres encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Hasta el momento los cotejos podrían disputarse en el Monumental, Córdoba y Rosario.

Previo Messi, se barajaba la posibilidad que hubiera dos o tres encuentros en China, mientras que otros destinos posibles eran Estados Unidos o Europa, pero con la idea de realizar al menos uno en el país, gracias a la nueva reglamentación de la FIFA que permite amistosos en diferentes continentes.

Además esperan el último veredicto sobre los jugadores suspendidos por la FIFA tras el conflicto en las celebraciones de España como campeona de la máxima competencia.

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