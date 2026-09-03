Cuándo jugará la Selección argentina los primeros amistosos después del Mundial: ¿se reencuentra con su gente?

A poco más de dos semanas de que comience la ventana de amistosos internacionales, la Albiceleste aún no confirmó cuántos ni contra quién disputará los partidos correspondientes, y mucho menos sedes o venta de entradas.

Messi se retiró de la Selección argentina.

Cuándo jugará la Selección argentina los primeros amistosos tras el Mundial

El equipo albiceleste, que al menos hasta diciembre será dirigido por Lionel Scaloni, jugaría entre dos y tres encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Hasta el momento los cotejos podrían disputarse en el Monumental, Córdoba y Rosario.

Previo Messi, se barajaba la posibilidad que hubiera dos o tres encuentros en China, mientras que otros destinos posibles eran Estados Unidos o Europa, pero con la idea de realizar al menos uno en el país, gracias a la nueva reglamentación de la FIFA que permite amistosos en diferentes continentes.

Además esperan el último veredicto sobre los jugadores suspendidos por la FIFA tras el conflicto en las celebraciones de España como campeona de la máxima competencia.