Las primeras imágenes de Lionel Messi post retiro de la Selección argentina

Luego de la publicación de su carta en las redes sociales, la cual fue compartida por millones de usuarios, el capitán y referente del Inter Miami se dejó ver por primera vez en público tras el anuncio.

En un plan familiar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Lionel Messi dijo presente en el predio de Las Garzas. Allí, con el mate en la mano y descalzo, disfrutó de los partidos de los más chicos.

El futuro profesional de Lionel Messi

A sus 39 años, el astro argentino atraviesa el tramo final de su carrera deportiva. Actualmente tiene contrato firmado con Inter Miami hasta diciembre de 2028, lo que le deja por delante esta campaña y dos temporadas más, siempre y cuando no decida colgar los botines antes de tiempo.

En el plano de la Major League Soccer de los Estados Unidos, su equipo marcha en la segunda posición de la Conferencia Este con 42 puntos, a 10 unidades del líder Nashville. El próximo desafío para Lionel Messi y compañía será durante el fin de semana.

Este sábado a las 20.30 (hora de Argentina) Las Garzas se verán las caras frente a Atlanta United, decimotercero en la tabla, en el marco de la fecha 23 de la MLS. Un encuentro que además suma un atractivo especial: marcará el debut oficial del Kily González al frente del equipo.